29.740 neue Elektro-Pkw im April

Im April hat das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) insgesamt 29.740 Neuzulassungen von Batterie-elektrischen Autos verzeichnet. Das ist ein Zuwachs um 34,1 Prozent zum Vorjahresmonat. Im Vergleich zum März ging der Elektro-Anteil aber um einen Prozentpunkt auf 14,7 Prozent zurück.

Die 29.740 neuen Elektro-Pkw bedeuten im Vergleich zu den 22.175 E-Neuzulassungen des April 2022 das erwähnte Plus von über 34 Prozent. Gegenüber den 44.125 neuen Elektroautos im März 2023 ging die Anzahl der Stromer-Registrierungen aber deutlich zurück. Der BEV-Anteil an allen Pkw-Zulassungen lag im April bei 14,7 Prozent und damit um einen Prozentpunkt niedriger als im März.

Über alle Antriebsarten hinweg wurden im April 202.947 Neuzulassungen für Pkw registriert. Gegenüber den rund 180.000 Neuwagen aus dem April 2022 ist das ein Plus von 12,6 Prozent, im Vergleich zum März ging der Gesamtmarkt aber um 27,9 Prozent zurück.

Zu den knapp 30.000 reinen Stromern kamen im April 59.468 neue Hybrid-Pkw mit einem Marktanteil von 29,3 Prozent, darunter 11.787 Plug-in-Hybride. Die Teilzeit-Stromer verlieren damit im Jahresvergleich 45,7 Prozent und kommen noch auf 5,8 Prozent Marktanteil. Die zweistelligen Verluste haben sich im Vergleich zum März sogar noch ausgeweitet (damals -38,5 Prozent) und ist zum Teil mit dem Entfall der Umweltbonus-Förderung zu erklären.







Bei den weiteren Antriebsarten sind die Marktanteile im April relativ konstant geblieben. Mit 76.519 Neuwagen machen die reinen Benziner mit 37,7 Prozent die größte Gruppe auf. Die Diesel halten sich mit 36.138 Neuzulassungen und 17,8 Prozent Marktanteil weiter vor den Elektroautos. Flüssiggas (903 Fahrzeuge, 0,4 Prozent Marktanteil) und Erdgas (153 Pkw, 0,1 Prozent) spielen weiterhin nur eine untergeordnete Rolle. Brennstoffzellen-Pkw weist das KBA in seiner Veröffentlichung nicht gesondert aus.

Die Zahlen zu den einzelnen Modellen veröffentlicht das KBA für gewöhnlich erst in einigen Tagen, in der ersten Mitteilung zu den April-Zahlen werden neben den Antriebsarten und Segmenten immer noch einige Marken exemplarisch genannt, die aus Sicht der KBA-Pressestelle erwähnenswert sind. Mit Blick auf die Elektromobilität sind ohne die genauen Modellzahlen nur die reinen E-Hersteller aussagekräftig. Hier ist im April Tesla mit einem prozentualen Zuwachs von 272,3 Prozent und einem Marktanteil von 1,2 Prozent zu erwähnen. Das ist auf die im Frühjahr 2022 eröffnete deutsche Gigafactory zurückzuführen, die im Vergleich zu den reinen Fahrzeug-Importen von früher nun eine deutlich konstantere Auslieferung des Model Y in Deutschland und Europa ermöglicht.

Selbst ohne die genauen Modellzahlen ist vermutlich auch Lotus erwähnenswert, das KBA nennt für die Marke ein Plus von 184,6 Prozent. Dabei dürfte es sich um die ersten Exemplare des E-SUV Eletre handeln, die nun die Verbrenner-Sportwagen der Marke ergänzen – mit einem Marktanteil von 0,0 Prozent aber auf überschaubarem Niveau. Die Details zu den wichtigsten Elektromodellen reichen wir nach, sobald sie vom KBA veröffentlicht wurden.

