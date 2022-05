eMobility-Dashboard April: 22.175 reine Elektro-Pkw

Genau 22.175 Elektro-Pkw wurden im April in Deutschland neu zugelassen, 6,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Der Anteil der Elektroautos unter allen Pkw-Neuzulassungen des Monats lag bei 12,3 Prozent.

Über alle Antriebsarten hinweg wurden laut der Mitteilung des KBA im April 180.264 Pkw neu zugelassen, was gegenüber dem April 2021 einem Rückgang von 21,5 Prozent entspricht. Damit hat sich das Minus gegenüber dem März weiter vergrößert, im Vormonat waren die Neuzulassungen um 17,5 Prozent auf 241.330 neue Pkw zurückgegangen.

Ein großer Unterschied: Während im März die BEV-Zulassungen mit 34.474 Einheiten noch um 14,5 Prozent im Plus lagen, entsprechen die 22.175 Elektro-Pkw im April gegenüber dem Vorjahresmonat sogar einem Rückgang um 6,9 Prozent. Im April 2021 waren es noch 23.816 reine Elektro-Pkw. Der Grund hierfür dürfte nicht nur der lange anhaltende Chipmangel in der Autobranche sein, sondern auch die Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine: Etliche Werke mussten ihre Produktion zeitweise einstellen, zum Beispiel das MEB-Werk von Volkswagen in Zwickau oder die Enyaq-Produktion bei Skoda in Mlada Boleslav. Die Fahrzeuge, die während der Unterbrechung im März nicht gebaut wurden, fehlten dann im April im Handel – und folglich an der Zulassungsstelle.

Mit dem Rückgang der BEV-Zulassungen sank im April auch der Anteil an den Neuzulassungen: Nach 14,1 Prozent im Februar und 14,3 Prozent im März waren es im vergangenen Monat nur 12,3 Prozent.

Hinzu kamen im April 56.786 Neuwagen mit Hybridantrieb, was einem Rückgang um 11,4 Prozent entspricht. Damit kamen die Hybriden auf einen Neuzulassungsanteil von 31,5 Prozent. In diesen Zahlen enthalten sind bereits die Plug-in-Hybride. Isoliert betrachtet kamen die PHEV auf 21.697 Neuzulassungen (-19,6 Prozent, Anteil: 12 Prozent).

Noch stärker als bei den PHEV gingen laut dem KBA jedoch die Zahlen bei den reinen Verbrennern zurück: Die Neuzulassungen von Pkw mit Benzinmotoren nahmen um 27,8 Prozent ab, ihr Anteil betrug 36,1 Prozent. Die Anzahl dieselbetriebener Pkw ging gegenüber dem Vorjahresmonat um -29,7 Prozent zurück, ihr Anteil betrug 19,6 Prozent. Flüssiggas-Verbrenner (LPG) kamen auf einen Marktanteil von 0,5 Prozent, Autos mit Erdgas-Verbrennungsmotor (CNG) auf 0,1 Prozent. Brennstoffzellenautos weist das KBA nicht gesondert aus.

Ein Anteil von 0,1 Prozent entfiel auf Pkw mit der Kraftstoffart Erdgas (94 Pkw/-76,4 %), 838 flüssiggasbetriebene Neuzulassungen führten bei dieser Antriebsart zu einem Rückgang von -18,5 Prozent und einem Anteil von 0,5 Prozent.

Kurz zu den Marken: Unter den deutschen Herstellern lag einzig Porsche über alle Antriebsarten hinweg mit einem Wachstum von 3,9 Prozent leicht im Plus. Alle anderen deutschen Marken mussten zweistellige Zulassungs-Rückgänge im Vergleich zum April 2021 machen – auch die Verbrenner waren von den Produktionsausfällen betroffen. Rechnet man Mini und Smart heraus (die vom KBA als deutsche Marken geführt werden) waren Opel (-32,4 Prozent), VW (-30,9 Prozent) und Mercedes-Benz (-25,1 Prozent) die größten Verlierer – oder am stärksten von den Ausfällen betroffen.

Aus eMobility-Sicht vielversprechend ist der Blick auf die Importmarken: Die beiden bestplatzierten Hersteller sind reine Elektromarken. Polestar konnte um satte 203,2 Prozent zulegen, Tesla um 34,3 Prozent.

Die Zahlen zu den einzelnen Modellen wird das KBA in den kommenden Tagen veröffentlichen.

