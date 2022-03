Ukraine-Krieg sorgt für Produktionsausfälle bei E-Autos

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat nicht nur verheerende Auswirkungen für die Bevölkerung vor Ort, sondern beeinflusst auch die globalen Lieferketten. In den ersten E-Auto-Werken stehen die Bänder inzwischen still.

Als einer der ersten Autobauer war Volkswagen betroffen: Bereits Ende vergangener Woche, also nur wenige Tage nach Ausbruch der Kampfhandlungen, gab VW bekannt, dass ab diesem Dienstag die Fertigung im MEB-Werk Zwickau angehalten wird – zunächst bis Freitag. Auch in Dresden ruht die MEB-Fertigung von Mittwoch bis Freitag. Der Grund sind fehlende Teile: Es fehlen unter anderem Elektrokabelsätze, die von Zulieferern in der Ukraine hergestellt werden.

Die Mitarbeiter werden für diesen Zeitraum in Kurzarbeit geschickt. Wie es in den beiden sächsischen Werken weitergeht, wird noch geprüft. Entspannt hat sich die Lage aber eher nicht.

Wenig überraschend ist angesichts der Lage bei VW auch die Meldung von Skoda: Auch die tschechische VW-Tochter muss wegen eines „kritischen Mangels“ an Teilen aus der Ukraine seine Produktion einschränken. Betroffen ist etwa das MEB-SUV Enyaq, das im Stammwerk Mlada Boleslav gefertigt wird. Im Idealfall werden dort pro Tag etwas mehr als 300 Enyaq und Enyaq Coupé gebaut, während es in Zwickau über 1.200 Fahrzeuge pro Tag sind.

Im Westen der Ukraine werden zudem bei dem Auftragsfertiger Eurocar einige Verbrenner-Baureihen gefertigt, die Produktion wurde inzwischen eingestellt. Skoda beschäftigt nach eigenen Angaben in Tschechien mehr als 600 ukrainische Mitarbeiter. Diese sollen nun unterstützt werden, etwa bei Unterbringung und Gesundheitsvorsorge (auch für die Angehörigen) oder der Beantragung von Visa.

Während bei VW die Produktion bereits jetzt betroffen ist, reichen bei anderen Herstellern die Teile noch für einige Tage – länger aber auch nicht. Die BMW-Tochter Mini hat angekündigt, in der kompletten kommenden Woche das Stammwerk Oxford zu schließen. Dort wird auch der elektrische Mini Cooper SE gebaut, laut einem Bericht der BBC sind aber alle in Oxford gebauten Modelle betroffen – die Produktion werde vom 7. bis 11. März „für alle Schichten“ eingestellt.

Welche Komponenten bei Mini fehlen, wird nicht genau angegeben. Das Unternehmen teile lediglich mit, dass man in Kontakt mit den Lieferanten sei und die Situation sehr genau beobachte.

Bei VW wurde inzwischen eine Taskforce eingerichtet, um weitere mögliche Folgen auf die Lieferkette abzuschätzen.

spiegel.de, handelsblatt.com (beide VW), automobilwoche.de (Skoda), bbc.com (Mini)