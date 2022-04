eMobility-Dashboard MÃ¤rz: 34.474 reine Elektro-Pkw

Genau 34.474 Elektro-Pkw wurden im März in Deutschland neu zugelassen, 14,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Der Anteil der E-Autos an allen Pkw-Zulassungen des Monats lag bei 14,3 Prozent.

Über alle Antriebsarten hinweg verzeichnete das KBA im März 241.330 Pkw-Neuzulassungen, was gegenüber dem März 2021 einem Minus von 17,5 Prozent entspricht. Der Chipmangel aber auch der Angriffskrieg in der Ukraine hinterlassen ihre Spuren.

Etliche Werke mussten ihre Produktion zeitweise einstellen. So musste u.a. Volkswagen die Fertigung in Zwickau, Wolfsburg oder auch Dresden stoppen, Skoda musste wegen eines „kritischen Mangels“ an Teilen aus der Ukraine seine Produktion einschränken. Die Liste ist lang. Einer Analyse von LMC Automotive zufolge sollen allein die deutschen Autobauer im März rund 150.000 Einheiten (über alle Antriebsarten hinweg) gegenüber den geplanten Produktionszielen verloren haben.

U.a. sorgten die Produktionsstopps für den geringen BEV-Zuwachs von nur 14,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf die genannten 34.474 Elektroautos. Der Anteil an den Neuzulassungen lag damit bei 14,3 Prozent nach 14,1 Prozent im Februar.

Hinzu kamen 75.713 neue Hybrid-Pkw (-27 Prozent; Anteil: 31,4 Prozent), darunter 27.288 Plug-in-Hybride (-23,3 Prozent, Anteil: 11,3 Prozent). In der Summe hatten somit im März 61.762 Neuzulassungen oder 25,6 Prozent einen Ladestecker. Neuzulassungszahlen zu Brennstoffzellen-Pkw reichen wir nach, sobald das KBA diese veröffentlicht hat.

Die Neuzulassungen von Pkw mit Benzinmotoren nahmen um -27 Prozent ab, so dass ihr Anteil bei 34,9 Prozent lag. Noch größer war der Rückgang bei den Diesel-Pkw, die im Vergleich zum Vorjahresmonat einen Rückgang von 30,1 Prozent verzeichneten und noch auf einen Anteil von 18,7 Prozent kamen.

Bei den reinen Elektro-Pkw gibt es derzeit noch keine Details zu den Neuzulassungen der einzelnen Modelle. Zumindest bei den derzeitigen Zahlen lässt sich feststellen, dass mit 8.045 Einheiten ganze 23,3 Prozent der BEV-Neuzulassungen auf das Konto von Tesla ging.

