eMobility-Dashboard Februar: 28.306 reine Elektro-Pkw

Genau 28.306 Elektro-Pkw wurden im Februar in Deutschland neu zugelassen, 54,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Der Anteil der E-Autos an allen Pkw-Zulassungen des Monats lag bei 14,1 Prozent.

Über alle Antriebsarten hinweg verzeichnete das KBA im Februar 200.512 Pkw-Neuzulassungen, was gegenüber dem Februar 2021 ein Plus von 3,2 Prozent entspricht. Auch gegenüber dem Januar 2022 mit 184.112 neuen Pkw konnte der Gesamtmarkt etwas zulegen – aber weiterhin auf niedrigem Niveau, etwa wegen des Chipmangels.

Die Auswirkungen der Produktionsstopps aufgrund des Kriegs in der Ukraine sind in den Februar-Zahlen noch nicht enthalten. Ende Februar waren die VW-Werke Zwickau und Dresden betroffen, diese nicht gebauten Fahrzeuge wären vermutlich ohnehin erst im März ausgeliefert und zugelassen worden. In zahlreichen E-Auto-Werken wird die Produktion ab dem 7. März für mindestens eine Woche ruhen – was sind dann in den KBA-Zahlen für den März niederschlagen wird.

Im Februar konnten die BEV-Zulassungen so noch um 54,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf die genannten 28.306 E-Autos steigen. Der Anteil an den Neuzulassungen lag damit bei 14,1 Prozent nach 11,3 Prozent im Januar. Die 14,1 Prozent entsprechen ungefähr dem Stand vom August 2021 – das hohe Niveau des Jahresendes mit bis zu 21,3 Prozent konnte im Februar nicht erreicht werden. Dennoch: Damit haben die BEV wieder deutlich stärker zugelegt als der Gesamtmarkt.

Hinzu kamen 59.473 neue Hybrid-Pkw (+12,8 Prozent ; Anteil: 29,7 Prozent), darunter 21.583 Plug-in-Hybride (-1,4 Prozent, Anteil: 10,8 Prozent). In der Summe hatten somit im Februar 49.889 Neuzulassungen oder 24,9 Prozent einen Ladestecker.

Die Neuzulassungen von 69.195 Pkw mit Benzinmotoren nahmen um -5,7 Prozent ab, so dass ihr Anteil bei 34,5 Prozent lag. 41.471 Pkw (-15,9 Prozent) hatten einen Dieselmotor, was einem Anteil von 20,7 Prozent entspricht.

kba.de