eMobility-Dashboard Februar: 18.278 reine Elektro-Pkw

Genau 18.278 neue Elektro-Pkw wurden laut KBA im Februar in Deutschland neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnete dieses Segment ein Plus von 124,2 Prozent. Der Marktanteil lag im vergangenen Monat bei 9,4 Prozent.

Während die elektrifizierten Pkw gegenüber dem Vorjahresmonat allesamt ein Plus verzeichneten, ging der Gesamtmarkt abermals zurück – im Februar lag das Minus bei 19 Prozent. Die Benziner mussten ein Minus von 41,4 Prozent und die Diesel-Pkw ein Minus von 35 Prozent hinnehmen.

Der Februar war – mit Blick auf die Gesamtzulassungen – der zweitniedrigste Februar-Wert, „der jemals im wiedervereinigten Deutschland beobachtet wurde“, wie die „Automobilwoche“ schreibt. Nur im Februar 2007 gab es im Rahmen einer Mehrwertsteuererhöhung noch niedrigere Neuzulassungen. Wie auch schon im Januar gab es hierfür verschiedene Gründe: Das Ende der reduzierten Mehrwertsteuer, außergewöhnlich viele Neuzulassungen bei Herstellern und Händlern aufgrund der Verschärfung der CO2-Grenzwerte im vergangenen Jahr, Lieferschwierigkeiten bei den Chip-Herstellern und auch generelle Einschränkungen durch die Covid-Pandemie.

Zu den 18.278 Elektroautos kamen im Februar laut dem KBA 52.704 neue Hybrid-Pkw hinzu, was einem Wachstum von 75,7 Prozent entspricht. Unter den Hybriden waren auch 21.879 Plug-in-Hybride, hier lag das Wachstum im Vergleich zum Februar 2020 bei 161,9 Prozent.

Mit den wachsenden Zulassungszahlen der Elektro-Pkw bei gleichzeitig zurückgehendem Gesamtmarkt stieg gegenüber dem Vorjahresmonat natürlich auch der Marktanteil: Gegenüber dem Februar 2020 (3,4 Prozent) nahm der Marktanteil der Elektroautos im vergangenen Monat um 6 Prozent zu, womit dieser im Februar 2021 bei 9,4 Prozent lag. Der Anteil der Hybrid-Pkw (inkl. PHEV) lag bei 27,1 Prozent statt zuvor 12,5 Prozent. Die Plug-in-Hybride für sich kamen auf 11,3 Prozent. Dieses Segment kam im Februar 2020 noch auf einen Marktanteil von 3,5 Prozent.

Derweil gab das Kraftfahrt-Bundesamt auch die Zahlen zum Pkw-Bestand bekannt: Demnach brachte es das Elektro-Segment (Stichtag 1.1.2021) auf 589.752 Fahrzeuge. Darunter befanden sich 309.083 BEV-, 279.861 PHEV- und 808 FCEV-Pkw. Das vor gut elf Jahren von Bundeskanzlerin Angela Merkel versprochene Ziel von einer Million „Elektroautos“ bis 2020 auf deutschen Straßen wurde zwar nicht erreicht. Doch bei der Dynamik aus dem letzten Jahr, könnte es dieses Jahr erreicht werden – auch aufgrund der Plug-in-Hybride.

Zu den Details: Der Bestand – nicht alle der neu zugelassenen Pkw bleiben hierzulande auch zugelassen – wuchs laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) von 136.617 Anfang 2020 auf 309.083 BEV-Pkw (Stichtag 1.1.2021) an – ein Plus von 126,2 Prozent. Der Anteil im Bestand verdoppelte sich von 0,3 auf 0,6 Prozent. Die Hybrid-Pkw (inklusive Plug-in-Hybride) legten von 539.383 (1,1 Prozent) auf 1.004.089 Exemplare (2,1 Prozent) zu. Die Anzahl an Plug-in-Hybriden wuchs von 102.175 auf 279.861 (+173,9 Prozent). Ihr Anteil am Bestand aller Pkw in Deutschland verdreifachte sich auf 0,6 Prozent. Der Bestand an Wasserstoff-betriebenen Pkw stieg von 507 auf 808 (+59,4 Prozent).

kba.de