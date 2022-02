eMobility-Dashboard Januar: 20.892 reine Elektro-Pkw

Genau 20.892 neue Elektro-Pkw wurden laut KBA im Januar in Deutschland neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnete dieses Segment ein Plus von 28,1 Prozent. Der Marktanteil lag im vergangenen Monat bei 11,3 Prozent.

Insgesamt kamen hierzulande über alle Antriebsarten hinweg 184.112 Pkw neu auf die Straße – ein Plus von 8,5 Prozent zum Januar 2021. Trotz dem Plus befinden sich die Neuzulassungen u.a. wegen Chip-Mangel weiterhin auf einem niedrigen Niveau.

Die Chip-Problematik macht sich auch in den Lieferzeiten bemerkbar. Einzelne Ausstattungsdetails oder gar ganze Modellvarianten können derzeit erst gar nicht bestellt werden. Und die Varianten die bestellbar sind, haben teils enorm lange Lieferzeiten. So müssen BEV- oder auch PHEV-Interessenten, die jetzt bestellen, bei einzelnen Herstellern bis in das nächste Jahr hinein warten. Doch auch Interessenten anderer Antriebsarten müssen geduldig sein.

Nun jedoch zurück zu den Zulassungszahlen: Insgesamt kamen im vergangenen Monat 20.892 Elektroautos neu auf die Straße. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist dies ein Plus von 28,1 Prozent. Der Anteil an den Neuzulassungen lag bei 11,3 Prozent. Das steigende Niveau des zweiten Halbjahres 2021 konnten Batterie-elektrische Pkw somit nicht halten. Dazu sei aber gesagt, dass der Januar in den vergangenen Jahren ohnehin zu den eher schlechteren Monaten für BEV-Pkw gehörte.

Zu den reinen Elektro-Pkw gesellten sich im vergangenen Monat auch 18.900 Plug-in-Hybride, die im Vergleich zum Januar 2021 ein Minus von 8,2 Prozent verzeichneten. Ihr Anteil an den Neuzulassungen betrug 10,3 Prozent. Zusätzlich wurden 35.226 Hybrid-Pkw neu zugelassen (Anteil von 19,1 Prozent).

Die Benziner erreichten mit 67.575 Neuzulassungen einen Anteil von 36,7 Prozent (+7,2 Prozent). Ein Minus von 10,4 Prozent mussten hingegen die Diesel-Pkw hinnehmen, die auf einen Anteil von 21,6 Prozent kamen.

Zur Anzahl der Brennstoffzellen-Pkw gibt es noch keine Zahlen. Diese reichen wir nach, sobald diese vom KBA veröffentlicht wurden. Dies gilt freilich auch für die Auswertung der einzelnen Modelle und Segmente.

kba.de