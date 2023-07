E-Wassertaxi von SeaBubbles im kommerziellen Einsatz

Das französische Startup SeaBubbles vermeldet den ersten kommerziellen Einsatz für sein E-Wassertaxi. Nach der erfolgreichen Zertifizierung des elektrischen Tragflügelbootes kommt dieses jetzt als Teil einer Pilotflotte auf dem Lac d’Annecy zum Einsatz.

Jene Pilotflotte bietet in Zusammenarbeit mit dem französischen Gemeindeverband Grand Annecy CO2-freie Shuttleservices an. Mit acht Touren pro Tag über einen Zeitraum von zwei Monaten (1. Juli bis 31. August 2023) soll die Initiative im Vergleich zu Verbrenner-Booten 100 Tonnen CO2-Emissionen auf dem See einsparen.

Das Gefährt von SeaBubbles bietet vier Personen Platz. Die Passagierkabine liegt aber komplett außerhalb des Wassers. Tragflächen unter Wasser sorgen für den nötigen Auftrieb. Da die Tragflächen einen deutlich geringeren Wasserwiderstand aufweisen als der schwimmende Rumpf eines klassisches Bootes, ist weniger Energie zum Vorankommen notwendig.

„Mit diesem neuen umweltfreundlichen, CO2-freien Shuttleservice möchten wir den Nutzern der Linie und den Bewohnern des Ballungsraums nicht nur eine andere Beziehung zur privilegierten Naturlandschaft des Lac d’Annecy bieten, sondern auch zukünftige Optionen zur Entlastung des Verkehrs die Ufer des Sees“, sagt Virginie Seurat, CEO von SeaBubbles.

Auf dem Lac d’Annecy verkehren die Fahrzeuge zwischen Annecy und Veyrier. Interessenten könne vorab auf der Webseite von SeaBubbles einen Platz für eine der Fahrten buchen.

prnewswire.com, seabubbles.com