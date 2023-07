Hamburg baut Flotte elektrischer Inklusionstaxis aus

Die Flotte an elektrischen Inklusionstaxis in Hamburg wächst. 35 sind es aktuell, bis Ende 2023 soll die Zahl auf 50 und bis Mitte 2024 auf 65 barrierefreie E-Taxis steigen. Neu ist auch, dass die Mobilitätsplattform Free Now das inklusive E-Taxi-Angebot nun in ihrer App gebündelt hat.

Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, können so einfach und zeitnah buchen und bis zu fünf Begleitpersonen ohne weiteren Preisaufschlag in einem Fahrzeug mitnehmen, wie es in der Mitteilung von Free Now heißt. Bisher sind innerstädtische Fahrten oft nur mit Sonderfahrdiensten möglich, die zum Teil aber mit wochenlangem Vorlauf gebucht werden müssen, so Free Now. Das neue Angebot soll spontan per App wie ein herkömmliches Taxi gebucht werden können.

Ermöglicht wird die Inklusionsflotte auch durch das 2021 ins Leben gerufene Projekt Zukunftstaxi der Stadt Hamburg. Mithilfe von finanziellen Zuwendungen der Hansestadt konnten bislang Förderungen für 400 E-Taxis und 60 inklusive Taxis vergeben werden. Seit April dieses Jahres läuft eine dritte Förderstufe für den weiteren Ausbau, in dieser wurden nochmal fünf weitere Inklusionstaxi-Förderungen vergeben. Dabei kommen unterschiedliche Fahrzeuge zum Einsatz, auf einem Pressebild sind zum Beispiel ein Nissan e-NV200 oder ein Toyota Proace Electric zu sehen.

Free Now ist Projektpartner der Initiative und plant, den in Hamburg angebotenen Service künftig auch deutschlandweit auszurollen. In zahlreichen Metropolen befindet sich das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits in Gesprächen mit der Taxi- und Mietwagenbranche, Sozialverbänden sowie mit Städtevertretern.

