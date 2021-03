Hamburg legt eigene E-Taxi-Förderung auf

In Hamburg startet ein Förderprojekt für Elektro-Taxis. Kern des nun vorgestellten Projekts „Zukunftstaxi“ ist die Förderung von 130 E-Taxis mit jeweils bis zu 10.000 Euro über einen Zeitraum von zwei Jahren – zusätzlich zur Förderung des Bundes.

Details der notwendigen Verwaltungsvereinbarung zur Kumulation mit dem Umweltbonus nennt die Stadt Hamburg in der Mitteilung nicht. Dort heißt es jedoch wörtlich: „Die Förderung des Bundes und der Fahrzeughersteller (bis zu 9.000 Euro) gibt es zusätzlich.“ Oftmals wurde im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung geregelt, dass die zusätzliche Förderung den Bundesanteil beim Umweltbonus ersetzt – in der Praxis können die Antragsteller also den Herstelleranteil mit der zusätzlichen Förderung kombinieren – hier soll offenbar der volle Umweltbonus gewährt werden.

Im Rahmen von „Zukunftstaxi“ wird die Anschaffung von E-Taxis mit bis zu 10.000 Euro bezuschusst. Sind die E-Taxis nachweislich für die Beförderung von in ihren Rollstühlen sitzenden Menschen geeignet, beträgt die Förderungssumme sogar 20.000 Euro. „Mobilität im Verkehr ist gerade für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen eine Notwendigkeit, um selbstbestimmter, inklusiver und barrierefrei von einem Ziel an das andere zu gelangen“, sagt Katharina Fegebank, Senatorin für Gleichstellung. „Viele Hamburgerinnen und Hamburger benötigen dazu deshalb den gleichberechtigten Zugang zu Beförderungsmitteln.“

Wer mit 10.000 bzw. 20.000 Euro gefördert werden will, muss an der ersten Phase der städtischen Förderung teilnehmen. In dieser Phase (vom 12. April bis 31. Dezember 2021) werden 130 E-Taxis mit den genannten 10.000 Euro und 20 barrierefreie Taxis mit 20.000 Euro gefördert – oder bis das Kontingent ausgeschöpft ist. Am 1. Oktober 2021 startet die zweite Phase, in der weitere 170 E-Taxis mit bis zu 5.000 Euro und 30 für die Rollstuhlbeförderung geeignete Taxen mit bis zu 10.000 Euro gefördert werden. Die städtische Förderung wird dabei durch „umfassende private Initiativen und Förderungen der beteiligten Unternehmen“ ergänzt.

Das Projekt wird mit bis zu drei Millionen Euro aus dem Hamburger Klimaplan finanziert. Die Stadt erhofft sich eine Hebelwirkung, da Taxis mit im Schnitt 63.000 Kilometern pro Jahr auf eine deutlich höhere Laufleistung als ein Privat-Pkw kommen.

Wie die Stadt Hamburg betont, sei das zum 1. April startenden Projekt „Zukunftstaxi“ „im Schulterschluss“ mit den Hamburger Taxenvermittlern und Verbänden entwickelt worden. „Wir sehen das Taxengewerbe als Teil des öffentlichen Verkehrsangebot von morgen – das Taxi ist ein wichtiger Baustein im Umweltverbund der Stadt und soll dies auch in Zukunft bleiben“, sagt Anjes Tjarks, Senator für Verkehr und Mobilitätswende. „Gerade in dieser coronabedingt sehr schwierigen Zeit sind wir eng mit dem Gewerbe im Austausch und wollen gemeinsam in die Zukunft gehen.“

Christian Brüggmann, Geschäftsführender Vorstand Taxen-Union Hamburg e. V., ergänzt: „Seit Jahren bemühen wir uns intensiv um den Einsatz von Elektrofahrzeugen im Hamburger Taxigewerbe. In der Anfangsphase gab es viele Hemmnisse und Bedenken. Heute hat sich das Fahrzeugangebot deutlich verbessert. Das Wissen um die Technik ist gewachsen.“

Das bestätigt auch Thomas Lohse, Vorstand der Hansa Funktaxi eG. Auf dem Hansa-Taxi-Firmengelände in Billstedt steht bereits eine Ladesäule, die AC- und DC-Laden ermöglicht. Weitere Ladesäulen werden demnach geprüft. Zudem wird laut Lohse eine eigene Bestellfunktion für ein E-Taxi in die App „taxi.eu“ integriert. Zudem gibt es eine eigene Telefonnummer. „Wir werden für das Projekt ‚Zukunftstaxi‘ eine eigene Telefonnummer – 211 255 – einrichten“, sagt Lohse. „Schließlich gehen immer noch rund 80 Prozent der Aufträge über das Telefon ein.“

“Zukunftstaxi” ist ein gemeinsames Projekt der Stadt Hamburg, der Hamburger Taxiverbände und -vermittler, der Handelskammer Hamburg und der Hamburger Taxiunternehmen. Unterstützt wird es durch die Partner Deutsche Telekom, Stromnetz Hamburg, Hamburg Energie, hySolutions, Moia, das Fachmagazin „Taxi Times“ und den Bundesverband Taxi und Mietwagen.

