LGES erhöht Lithium-Bestellung bei SQM deutlich

Der südkoreanische Batteriezellen-Hersteller LG Energy Solution hat seine Bestellung beim chilenischen Lithium-Hersteller SQM deutlich aufgestockt. Die Koreaner wollen nun über die Laufzeit des Vertrags fast doppelt so viel batterietaugliche Lithium-Produkte beziehen.

Der 2021 geschlossene Vertrag über 55.000 Tonnen bis 2029 wird durch einen neuen Vertrag ersetzt, der bis 2029 die Lieferung von über 100.000 Tonnen batterietaugliches Lithiumcarbonat und Lithiumhydroxid vorsieht. So teilt es zumindest SQM mit. Bereits mit dem Auftrag über 55.000 Tonnen war LGES (zumindest zum Zeitpunkt der damaligen Vertragsunterzeichnung) der wichtigste Kunde von SQM.

Das Vertrauen von LG Energy Solution in SQM basiere „auf der umfangreichen und erfolgreichen Erfolgsbilanz des Unternehmens in den letzten Jahren, in denen es seine Produktion von veredelten Lithiumchemikalien mit dem geringsten ökologischen Fußabdruck der Branche verdreifacht hat“, so die Chilenen. Dies habe es SQM ermöglicht, „effizient und zeitnah auf die Anforderungen eines wettbewerbsintensiven und expandierenden Marktes zu reagieren“.

„Durch diese Vereinbarung haben wir nicht nur die Versorgungsstabilität von Lithium, einem wichtigen Mineral für Batterien, verbessert, sondern auch unsere Fähigkeit gestärkt, aktiv auf die IRA zu reagieren, indem wir unsere Lieferketten diversifiziert haben“, sagt Myung-hwan Kim, Chief Produktion & Procurement Officer von LG Energy Solution. „Wir werden weiterhin den weltweit besten kundenorientierten Wert auf der Grundlage einer zuverlässigen Versorgung mit differenzierten Rohstoffen und unserer konkurrenzlosen Produktwettbewerbsfähigkeit bieten.“

„Wir sind dankbar für das Vertrauen, das die LGES in die Fähigkeit von SQM setzt, veredelte Lithiumprodukte für ihre Elektrofahrzeugzellen zu liefern“, ergänzt Carlos Diaz, Executive Vice President of Lithium bei SQM. „Der neue Kaufvertrag festigt die Geschäftsbeziehungen, die wir im Laufe der Jahre mit unseren koreanischen Partnern aufgebaut haben, und wird es beiden Unternehmen ermöglichen, weiterhin einen Beitrag zur globalen Dekarbonisierung zu leisten.“

Mit SK On hatte 2022 ein weiterer großer südkoreanischer Batteriezellen-Hersteller einen Lithium-Liefervertrag mit SQM über bis zu 57.000 Tonnen über einen Zeitraum von fünf Jahren unterzeichnet.

sqm.com (PDF)