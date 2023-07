Nissan plant wohl vier E-Modelle aus US-Produktion

Nachdem Nissan im vergangenen Jahr angekündigt hatte, 500 Millionen US-Dollar in sein Montagewerk Canton im US-Bundesstaat Mississippi zu investieren, um dort künftig Elektromodelle für Nissan und Infiniti zu bauen, gibt es nun mehr Details zu Modellen und zum Zeitplan.

Laut Produktionsplänen für die Zulieferer wird Nissan in Canton zunächst zwei E-Limousinen produzieren, die 2026 auf den Markt kommen sollen. In den folgenden beiden Jahren sollen zwei elektrische Crossover-Modelle folgen. Das Werk, das derzeit noch Verbrenner produziert, hat eine Jahreskapazität von 410.000 Fahrzeugen und ist derzeit nur zu etwas mehr als der Hälfte ausgelastet.

Bei der Ankündigung des Umbaus im Februar 2022 hieß es noch, dass die ersten beiden Elektromodelle für Nissan und Infiniti 2025 in Produktion gehen sollen. Obwohl nun davon die Rede ist, dass die beiden Fahrzeuge 2026 „auf den Markt kommen“ sollen, bedeutet das nicht zwangsläufig eine Verzögerung der Pläne: Wenn die ersten Fahrzeuge Ende 2025 vom Band laufen, Serien-Exemplare aber erst 2026 in Kundenhand gehen, würden beide Formulierungen zutreffen.

Der für den Umbau verantwortliche Nissan-Manager David Johnson erklärte laut Medienberichten, dass „Canton in den nächsten fünf bis sechs Jahren Nordamerikas Elektrifizierungszentrum“ sein werde. „Hier werden wir die neuen Plattformen und die neue Technologie einführen.“ Nissan bereitet die Transformation des Werks bereits vor. Obwohl die Montagebänder voraussichtlich erst nächstes Jahr eintreffen, sei die Schulung der Belegschaft bereits im Gange.

Derzeit fertigt Nissan in Canton vier Verbrenner-Modelle: die Limousine Altima sowie die Pickup-Baureihen Frontier, Titan und Titan XD. Sollten die aktuellen Informationen zu zwei E-Limousinen und zwei E-Crossovern (vermutlich jeweils ein Modell für Nissan und Infiniti) zutreffen, würde es also keinen Elektro-Pickup aus dem Werk geben.

Nissan plant wie berichtet auch eine Investition in Höhe von 250 Millionen US-Dollar in sein Motorenwerk Decherd in Tennessee, um die Produktion von E-Motoren in den USA zu steigern. Nissan plant im Zuge seiner Strategie „Ambition 2030“, bis dahin weltweit 23 elektrifizierte Modelle auf den Markt zu bringen, davon 15 vollelektrische Modelle. In den USA sollen in diesem Zieljahr 40 Prozent des Absatzes auf rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge entfallen.

Die Modelle aus der US-Produktion werden auf einer neuen, noch nicht näher spezifizierten Plattform aufbauen. Die technische Verwandstchaft mit dem jüngsten E-Modell von Nissan, dem Ariya, dürfte also gering sein. Nissan liefert den Ariya seit Ende 2022 in den USA aus und hat dort im ersten Halbjahr 2023 5.195 Exemplare des Crossovers auf Basis der Allianz-Plattform CMF-EV ausgeliefert. Von der zweiten Generation des Leaf wurden im selben Zeitraum 4.234 Fahrzeuge an US-Kunden ausgeliefert.

autonews.com (Paywall) via electrek.co, electrek.co (Auslieferungen)