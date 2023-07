Polestar steigert Auslieferungen um 36 Prozent

Polestar hat im zweiten Quartal 15.800 Elektroautos ausgeliefert, 36 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Um das selbst gesteckte Ziel für 2023 zu erreichen, ist im zweiten Halbjahr jedoch eine weitere Steigerung nötig.

Das Q2-Ergebnis mit den rund 15.800 Fahrzeugen wurde laut Polestar vor allem durch einen starken Juni möglich: Im letzten Monat des zweiten Quartals lagen die Auslieferungen um 73 Prozent über dem Wert des Juni 2022. Mit dem Juni-Schlussspurt konnte die schwedisch-chinesische Marke zudem ihr bisher stärkstes Q2-Ergebnis erzielen.

Polestar gibt erst seit dem Börsengang seine Auslieferungen quartalsweise an, zuvor war das nur in unregelmäßigen Abständen der Fall. Daher liegen erst seit dem Q3 2022 verlässliche Daten vor. Mit der Aussage zu dem Wachstum von 36 Prozent lässt sich aber errechnen, dass es im Q2 2022 rund 1.600 Fahrzeuge gewesen sein müssen.

Im gesamten ersten Halbjahr 2023 gelangen Polestar rund 27.900 Fahrzeug-Auslieferungen – also in etwa so viele wie im Gesamtjahr 2021 mit seinerzeit 29.000 Fahrzeugen. Für das Gesamtjahr 2023 hält die E-Auto-Marke an ihrem Ziel von 60.000 bis 70.000 Fahrzeugen fest, somit müssen die Auslieferungen im zweiten Halbjahr etwas über den 27.900 Einheiten liegen.

Bei den Polestar-Auslieferungen ist zu beachten, dass es sich nach wie vor quasi nur um ein Modell handelt – die Mittelklasse-Limousine Polestar 2. Die E-Limousine hat kürzlich ein Facelift mit einigen Änderungen am E-Antrieb erhalten, die Auslieferungen sollen im zweiten Halbjahr beginnen – bei den 27.900 Fahrzeugen handelt es sich um das Vor-Facelift-Modell. Das große E-SUV Polestar 3 wurde zwar schon 2022 vorgestellt, es gibt allerdings eine Software-bedingte Verzögerung, weshalb die Produktion nun erst im Q1 2024 anlaufen soll. Der Polestar 4 auf einer anderen Plattform soll Ende 2023 in Produktion gehen.

„Wie erwartet haben die Auslieferungen von Monat zu Monat weiter zugenommen, was zu einem Rekord-Q2 führte“, sagt Polestar-CEO Thomas Ingenlath. „Ich bin zuversichtlich, dass sich dieser Trend auch in der saisonal stärkeren zweiten Jahreshälfte fortsetzen wird, in der auch die ersten Auslieferungen unseres deutlich verbesserten Polestar 2 mit bis zu 22 Prozent größerer Reichweite stattfinden werden.“ Zu dem Auslieferungs-Trend soll auch eine größere Marktpräsenz beitragen, Polestar will in den kommenden Monaten mehr als 20 neue Polestar Spaces eröffnen.

polestar.com