Volvo EX90 und Polestar 3 verzögern sich wegen Software-Problemen

Die Elektromodelle Volvo EX90 und Polestar 3 werden später in Produktion gehen als bisher geplant. Wie Volvo Cars mitteilt, wird der Produktionsstart des EX90 auf das erste Halbjahr 2024 verlegt, da man „zusätzliche Zeit für die Softwareentwicklung und -tests“ benötige.

Bisher war der Produktionsbeginn des Volvo EX90 noch in diesem Jahr geplant. In der kurzen Mitteilung der Schweden heißt es wörtlich: „Um eine qualitativ hochwertige Einführung des Fahrzeugs zu gewährleisten und den Kundennutzen aus der Technologie vom ersten Tag an zu maximieren, benötigt Volvo Cars zusätzliche Zeit für die Softwareentwicklung und -tests und passt den geplanten Produktionsbeginn an.“ Die Nachfrage nach dem EX90 bleibe hoch.

Nähere Details nennt Volvo nicht. Somit ist derzeit nicht bekannt, ob es sich um die Software für den E-Antrieb, Assistenzsysteme wie das automatisierte Fahren oder um die Software für das zentrale Bedien- und Infotainmentsystem geht. Klar ist: Die Produktion des elektrischen Flaggschiff-SUV sollte 2023 in Ridgeville, South Carolina, starten und später eine weitere Fertigung in China folgen. Nun gibt Volvo einen geplanten Produktionsstart im ersten Halbjahr 2024 an, spezifiziert aber nicht mehr, in welchem Werk die ersten EX90 gebaut werden sollen.

Auch Polestar bestätigt die Software-bedingte Verzögerung für das Schwestermodell Polestar 3 und spricht von einem geplanten Fertigungsstart im „ersten Quartal 2024“. „Polestar wurde kürzlich darüber informiert, dass zusätzliche Zeit für die endgültige Softwareentwicklung der neuen vollelektrischen Plattform von Volvo Cars benötigt wird und dass der Produktionsstart des Polestar 3 nun im ersten Quartal 2024 erwartet wird“, heißt es in der Polestar-Mitteilung.

Keine Verzögerung beim Polestar 4 – wegen anderer Plattform

Am Produktionsbeginn des Polestar 4 Ende 2023 ändere sich aber nichts. Der Polestar 4 basiert bekanntlich auf der SEA von Geely, während das Duo Volvo EX90/Polestar 3 die sogenannte SPA-2-Plattform von Volvo nutzt – also eine rein elektrische Weiterentwicklung der aktuellen SPA-Plattform.

Während Volvo bisher keine Auswirkungen des späteren Produktionsstarts auf seine Produktions- und Absatzzahlen kommuniziert hat, führt Polestar die verzögerte Produktion des Modells als einer der Gründe an, um das Absatzziel zu reduzieren. „Vor diesem Hintergrund und angesichts der wirtschaftlichen Lage Aufgrund des Umfelds, das sich auf die Automobilindustrie auswirkt, erwartet Polestar nun für 2023 ein weltweites Volumen von 60.000 bis 70.000 Fahrzeugen“, so die schwedisch-chinesische Marke.

Nach den 51.491 ausgelieferten Polestar (vorrangig Polestar 2) im Jahr 2022 war die Marke für das Gesamtjahr 2023 ursprünglich von 80.000 Einheiten ausgegangen. Es wird aber nicht genau angegeben, wie viele Polestar 3 noch in diesem Jahr ausgeliefert werden sollten – angesichts des eigentlich geplanten Produktionsstarts in der zweiten Jahreshälfte wären es wohl nicht jene 10.000 bis 20.000 Einheiten geworden, um die die Prognose nun gesenkt wurde. Die zweite Begründung, das wirtschaftliche Umfeld, wird also ebenfalls einen Teil beigetragen haben. Denn: Um seine Kosten zu senken, verhängt Polestar einen weltweiten Einstellungsstopp und entlässt zehn Prozent seiner Belegschaft.

„Wir unternehmen die notwendigen Schritte, um Polestar kurzfristig zu stärken. Während die Produktion des Polestar 3 nun im ersten Quartal 2024 beginnen wird, bedeutet die erfolgreiche Einführung des Polestar 4 im letzten Monat, dass wir im Jahr 2024 zwei starke Angebote auf dem attraktiven Elektro-SUV-Markt hinzufügen werden“, sagt Polestar-CEO Thomas Ingenlath. „Ich bin zuversichtlich, dass wir unsere Wachstumsambitionen erreichen werden und Weg zur Profitabilität.“

Im ersten Quartal 2023 – mit weiterhin nur einem Modell – konnte Polestar einen neuen Auslieferungsrekord für ein Auftaktquartal verzeichnen: 12.076 Polestar 2 bedeuten einen Zuwachs von 26 Prozent zum Q1 2022. Nur im vierten Quartal 2022 wurden mit 21.067 Einheiten mehr Polestars ausgeliefert.

