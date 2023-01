Polestar übertrifft Auslieferungsziel für 2022

Polestar hat im vierten Quartal 2022 etwa 21.000 Fahrzeuge ausgeliefert und sein reduziertes Absatzziel von 50.000 Elektroautos für das Gesamtjahr 2022 übertroffen. Laut vorläufigen Zahlen des Herstellers verkaufte Polestar im vergangenen Jahr 51.500 Autos.

Das sind rund 80 Prozent mehr als im Gesamtjahr 2021. Bis Mai ging Polestar selbst von 65.000 Auslieferungen in 2022 aus (was ein Wachstum von 124 Prozent bedeutet hätte), musste dann aber aufgrund der anhaltenden staatlichen Covid-Lockdowns in China und den daraus resultierenden Problemen in der Lieferkette die Prognose senken.

Um das reduzierte Jahresziel zu schaffen, war ein enorm starkes Schlussquartal nötig – das stand bereits seit der Veröffentlichung der Q3-Zahlen fest. Mit den 9.239 Auslieferungen im dritten Quartal stand Polestar Ende September bei 30.424 ausgelieferten Fahrzeugen, 19.576 Einheiten unter dem Jahresziel. Angesichts von bis dato rund 10.000 Auslieferungen pro Quartal war es nicht gesichert, ob das Jahresziel erreicht werden kann.

Nach Baureihen schlüsselt Polestar die Auslieferungen im Gesamtjahr 2022 und vierten Quartal nicht auf, die überwiegende Mehrheit entfällt jedoch auf die E-Limousine Polestar 2. Vom PHEV-Coupé Polestar 1 dürfte nur eine dreistellige Anzahl enthalten sein.

Anders als etwa Tesla, das sowohl die Auslieferungs- als auch die Produktionszahlen pro Quartal veröffentlicht, macht die schwedische Geely-Marke keine Angaben zur Fertigung. Zur Veröffentlichung von Quartalszahlen ist Polestar erst seit dem Börsengang verpflichtet. Zuvor waren Mitteilungen zum Fahrzeug-Absatz auf freiwilliger Basis, etwa um potenzielle Investoren zu überzeugen. Somit gibt es bisher nur gesicherte Auslieferungszahlen, wenn Polestar selbst diese veröffentlicht hat – was bisher meist zum Halbjahr oder Gesamtjahr der Fall war. 2022 gab es etwa eine Information zu den Auslieferungen nach vier Monaten, Quartalszahlen lassen sich daraus aber nicht exakt ableiten. Daher können wir an dieser Stelle nur die jährlichen Auslieferungen und die gesicherte Statistik ab dem Q3 2022 anbieten – alles andere wären keine genauen Werte.

„Ich bin stolz auf die vielen Meilensteine, die wir im Jahr 2022 erreicht haben, und insbesondere auf die massive Teamleistung, die in unser bisher stärkstes Quartal geflossen ist – wir haben unser Ziel von 50.000 globalen Volumen für das Jahr übertroffen“, sagt Polestar-CEO Thomas Ingenlath. „Wir konzentrieren uns jetzt voll und ganz auf 2023. Da wird es die üblichen vierteljährlichen Schwankungen geben, aber ich bin zuversichtlich, dass wir unsere Lieferkette weiterhin aktiv verwalten werden, um die wachsende Nachfrage nach Polestar 2 zu befriedigen, mit den ersten Lieferungen von Polestar 3 zu beginnen und Polestar 4 auf den Markt zu bringen.“

Für das Jahr 2023 erwartet Polestar, dass der weltweite Absatz auf etwa 80.000 Autos steigen wird, was 60 Prozent Wachstum entsprechen würde. Darin sollen dann auch die ersten Auslieferungen des Polestar 3 enthalten sein. Das große E-SUV hatte Polestar im Oktober vorgestellt.

Die Geschäftszahlen für 2022 wird Polestar am 2. März 2023 veröffentlichen.

polestar.com