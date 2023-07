VW Financial Services peilt 500 Ladepunkte in Braunschweig an

Die Volkswagen Financial Services AG baut ihre Ladeinfrastruktur am Standort Braunschweig weiter aus. Nachdem jetzt der 200. Ladepunkt eingeweiht wurde, will Volkswagen Financial Services die Geschwindigkeit der Installation weiter forcieren.

Wie die VW-Tochter für Finanzdienstleistungen mitteilt, will das Unternehmen zusätzliche 290 Ladepunkte aufbauen – um dann mittelfristig rund 500 in Braunschweig in Betrieb zu haben. Zur Art und Ladeleistung der nun angekündigten 290 Ladepunkte macht VWFS in der Mitteilung keine Angaben, die Verteilung zwischen AC und DC oder rein internen Mitarbeiter-Ladeplätzen sowie öffentlich zugänglichen Gäste-Ladeplätzen ist somit nicht bekannt.

Mit Blick auf die aktuelle Ladeinfrastruktur liegt aber nahe und ist bei dem Szenario Laden am Arbeitsplatz auch logisch, dass es sich vorrangig um AC-Ladepunkte handeln wird: 154 der größtenteils auf 11 kW Leistung ausgelegten AC-Ladepunkte sind vor allem für Mitarbeiter von Volkswagen vorgesehen. 46 Ladepunkte sind für Gäste und Kunden öffentlich auf dem Campus der VWFS im Norden von Braunschweig sowie am Rechenzentrum in Rautheim zugänglich. Es gibt jetzt auch sechs öffentliche Ladepunkte, die über 22 bzw. 50 kW Leistung verfügen. Der Strom für alle Ladepunkte – egal ob intern oder öffentlich zugänglich – stammt laut VWFS aus regenerativen Quellen.

„Die elektrische Fahrzeug-Familie im Volkswagen Konzern wächst – aktuell kommen jetzt der ID.7 der Marke Volkswagen und der Audi Q8 e-tron auf den Markt. Dazu gehört auch eine adäquate Ladeinfrastruktur. Wir reden nicht nur darüber, sondern werden verstärkt selbst aktiv“, sagt Christian Dahlheim, Vorstandsvorsitzender der VWFS AG. „Wir gehen davon aus, dass rund 20 Prozent aller Ladevorgänge am Arbeitsplatz stattfinden. Deshalb ist das Engagement der Unternehmen so relevant.“

- ANZEIGE -

Bei der Eröffnung des 200. Firmen-Ladepunkte waren auch der Betriebsratsvorsitzende Andreas Krauß sowie Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum anwesend. „Die flächendeckende Versorgung mit Ladeinfrastruktur ist die entscheidende Voraussetzung dafür, dass sich die Elektromobilität auch in Braunschweig durchsetzt“, so Kornblum. Um die ambitionierten Ziele unseres Klimaschutzkonzepts für Braunschweig zu erreichen, leistet die Elektromobilität einen wichtigen Beitrag. Es freut mich, dass auch Unternehmen wie Volkswagen Financial Services Verantwortung für den Weg hin zu einer umweltverträglicheren Mobilität übernehmen.“

„Gerade als automobiler Finanzdienstleister ist es uns wichtig, beim Aufbau der Ladeinfrastruktur in Braunschweig voranzugehen. Wir fördern damit die nachhaltige Mobilität unserer Belegschaft und steigern gleichzeitig die Attraktivität unseres Standorts“, sagt Arbeitnehmervertreter Krauß. „Wir hoffen auch, dass andere Unternehmen in Braunschweig unserem Beispiel folgen. Denn das Laden am Arbeitsplatz ist ein Schlüssel zum Durchbruch der Elektromobilität.“

Vor rund einem Jahr hatte auch die Stadt Braunschweig den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur beschlossen. Seinerzeit wurde eine Konzession über Bau und Betrieb von öffentlichen Ladepunkten an den städtischen Energiedienstleister BS Energy vergeben – mit dem Ziel, bis Ende 2026 400 weitere Ladepunkte zu errichten.

vwfs.com