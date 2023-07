Bulgarien fördert 164 Ladestationen größtenteils mit EU-Geldern

Die Regierung Bulgariens stellt 92 Millionen Lew (47 Millionen Euro) für den Aufbau von 160 Ladestationen für Elektrofahrzeuge an Straßen im ganzen Land sowie vier Ladestationen an nationalen Häfen bereit. Viele Details sind aber noch nicht bekannt.

Das berichtet das Portal „SeeNews“ unter Berufung auf Angaben des bulgarischen Verkehrsministeriums. Umgerechnet bis zu 40 Millionen Euro dieser Mittel kommen aus EU-Zuschüssen für den Zeitraum 2021 bis 2027 – also der Großteil des gesamten Förderbudgets. Um welche Art von Ladestationen es sich handeln wird, ist nicht bekannt.

Die Lade-Förderung ist Bestandteil eines deutlich größeren Infrastruktur-Programms: Mit insgesamt 1,9 Milliarden Euro (Original-Angabe 3,72 Milliarden Lew) soll die Straßen- und Schienen-Infrastruktur des Landes verbessert werden. Die Regierung Bulgariens will im Rahmen des EU-Programms auch in die Beschaffung einer Reihe von Elektro-Lokomotiven investieren.

In Bulgarien sollen wie berichtet in den nächsten Jahren insgesamt 10.000 Ladestationen für E-Fahrzeuge entstehen. Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt mit rund 40 Millionen Euro den Aufbau von insgesamt 10.574 neuen Ladestationen für in Bulgarien, Rumänien, Litauen und Lettland durch den Ladeinfrastruktur-Betreiber Eldrive.

