Kia bringt EV-Routenplaner in ältere Fahrzeuge

Kia bringt mit einer Software-Aktualisierung, die als kostenloses Update verfügbar ist, eine Reihe von Verbesserungen in seine E-Fahrzeuge. Die wichtigste Neuerung ist ein EV-Routenplaner, der Bestandteil der jüngsten Software-Updates des EV6 und des Niro EV ist.

Fahrzeuge des Modelljahres 2024 werden wie berichtet bereits ab Werk mit der neuen Software samt EV-Routenplaner ausgeliefert – im Falle des Niro EV ist zum neuen Modelljahr auch die günstigere Ausstattung „Vision“ erhältlich, bisher gab es nur das teure Top-Modell „Inspiration“.

In unserem Test des Niro EV Inspiration hatten wir als einen Kritikpunkt die fehlende EV-Routenplanung angeführt – und da die Vorkonditionierung der Batterie an in die Routenführung eingeplante Ladestopps gebunden ist, war ein umständliches Vorgehen nötig, um die Ladestopps manuell einzuplanen. Kia teilt nun selbst mit: „Das innovative System fügt automatisch Ladestopps in den Reiseweg ein, falls diese benötigt werden. Es analysiert Echtzeit-Fahrzeugdaten sowie die in das Navigationssystem eingegebene Route. Wenn die berechnete Reichweite nicht ausreicht, um ans Ziel zu gelangen, erscheint auf dem Navigationsbildschirm ein Pop-up, das mögliche Ladestationen vorschlägt und den Fahrer fragt, ob er diese Zwischenstopps zur Route hinzufügen möchte. An kalten Tagen arbeitet der EV-Routenplaner mit der Batterie-Vorkonditionierung zusammen. Der Akku wird dann rechtzeitig vorgewärmt, sobald das Fahrzeug eine Schnellladestation ansteuert. Dadurch können die Vorteile des Schnellladens wetterunabhängig genutzt werden.“

Die vorgeschlagene Route basiert auf einem Algorithmus, der den Ladezustand des Fahrzeugs, Echtzeitinformationen zu Ladestationen und den aktuellen Energieverbrauch berücksichtigt – und nicht einen fest einprogrammierten Verbrauchswert. Ebenfalls wichtig: Die Informationen zur Routenplanung bleiben laut Kia auch dann erhalten, wenn „aufgrund von Netzwerkproblemen ein Wechsel von der servergestützten zur integrierten Routenführung erfolgt“.

Eine weitere Neuerung des Software-Updates ist, dass häufig genutzte Ladestationen bei der Suche priorisiert werden (. Das System zeigt eine Liste nahegelegener Ladestationen und hebt darin die hervor, die in jüngster Zeit mehrmals besucht wurden – Anzeige unter Navigation > POI-Kategorien > Ladestationen > Nahe aktueller Position. Somit sollen die Nutzer ihre favorisierte Ladesäule einfacher ansteuern können. Die Liste der bevorzugten Ladestationen wird auch zwischen der Head Unit im Fahrzeug und der Smartphone-App synchronisiert.

Weitere Neuerungen des Updates sind nicht eMobility-spezifisch: Kia integriert unter anderem die Musikerkennungs-App „Soundhoud“ in das System. Mit einem Fingertipp auf den Soundhound-Button auf dem Touchscreen zeigt die App an, wie der Song heißt, der gerade im Radio läuft, und wer ihn singt. Zudem gibt es „grafische und strukturelle Neuerungen der Benutzeroberfläche“, welche sich laut der Mitteilung vor allem durch eine „einfachere Menüführung und eine verbesserte Sichtbarkeit bestimmter Symbole und Untermenüs“ auszeichnen soll.

Für Kia-Fahrzeuge ab Modelljahr 2022 mit werksseitigem Navigationssystem sind die genannten Aktualisierungen ab sofort als Over-the-Air-Update verfügbar. Im Rahmen des kostenlosen 7-Jahre-Kia-Navigationskarten-Updates kann die Software-Aktualisierung weiterhin auch in den Kia-Werkstätten durchgeführt werden.

kia.com (Mitteilung), kia.com (Liste der kompatiblen Fahrzeuge)