Rocsys erhält Millionen-Finanzierung

Das auf Roboter-Ladelösungen für Elektrofahrzeuge spezialisierte Unternehmen Rocsys hat in einer Serie-A-Finanzierungsrunde weitere 36 Millionen US-Dollar von Investoren eingesammelt. Mit den umgerechnet 32,6 Millionen Euro will das Unternehmen seine Präsenz in Europa und den USA weiter ausbauen.

In diesem Zuge soll auch das Team vergrößert werden, das sich Kooperationen mit Autoherstellern widmet, wie Rocsys mitteilt. Im Bereich Forschung und Entwicklung sollen die Mittel genutzt werden, um neue Funktionen für die Rocsys-Plattform zu entwickeln. Hier werden etwa eine „automatisierte Parkführung, umfassende Software-Integrationen und zusätzliche Ferndiagnose- und Teleoperationsunterstützung“ genannt.

Rocsys entwickelt seit 2019 seine autonome Ladeplattform, die auf Robotik und KI-basierter „Computer Vision“ basiert. Dabei soll ein Roboter das Ein- und Ausstecken der Ladekabel übernehmen und vor allem den ganzen Vorgang automatisiert durchführen können – also auch ohne menschliches Zutun. Das soll vor allem das Laden größerer Fahrzeugflotten skalierbar machen. „Da immer mehr autonome Transportlösungen auf den Markt kommen und am Arbeitsplatz eingesetzt werden, macht der manuelle Ladevorgang einfach keinen Sinn“, schreibt Rocsys-CEO Crijn Bouman in einem Blogeintrag. „Warum sollte ein Auto, das selbst fahren kann, einen menschlichen Babysitter zum Aufladen benötigen?“

Bereits 2021 hatte das Unternehmen umgerechnet etwas mehr als fünf Millionen Euro eingesammelt. An der nun deutlich größeren Finanzierung haben sich auch die beiden Bestandsinvestoren Forward.One und SEB Greentech Venture Capital beteiligt. Auch der Graduate Entrepreneur Fund und die Europäische Investitionsbank haben in Rocsys finanziert. Die genauen Summen und Anteile werden aber nicht genannt.

„Wir haben uns bewusst für eine Partnerschaft mit diesen Firmen entschieden, weil sie nicht nur finanzielle Ressourcen, sondern auch ihre Zeit und Leidenschaft einbringen, um Rocsys erfolgreich zu machen. Frederik Gerner und Jan Willem Friso von Forward.One, Mikko Huumo von SEB und Dr. Gregor Matthies treten im Rahmen dieser nächsten Phase für Rocsys unserem Beirat bei“, so Bouman.

„Basierend auf dem Branchenzuspruch, den wir bereits erhalten haben, glauben wir, dass Rocsys diese Marktprobleme erfolgreich angeht. Das ROC-System und die Rocsys Cloud-Plattform ermöglichen reibungsloses Laden, das mit jedem Ladegerät, Fahrzeug oder Transportgerät kompatibel ist und sich mit Flottenmanagementsystemen verbindet, in jeder Umgebung und unter allen Bedingungen“, schreibt der CEO und Mitgründer. „Unser Angebot optimiert, verringert Risiken und maximiert die Rendite von EVSE-Investitionen heute und macht gleichzeitig den Transportbetrieb für die Zukunft zukunftssicher.“

