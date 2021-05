Rocsys schließt Millionen-Finanzierung ab

Das auf Roboter-Ladelösungen für Elektrofahrzeuge spezialisierte Unternehmen Rocsys hat in einer neuen Finanzierungsrunde von bestehenden Investoren 6,3 Millionen US-Dollar (5,25 Millionen Euro) eingesammelt. Damit soll die Expansion in der EU und Nordamerika vorangetrieben werden.

Seit seiner Gründung im Jahr 2019 hat Rocsys somit insgesamt neun Millionen US-Dollar (7,5 Millionen Euro) von Geldgebern erhalten. Rocsys plant mit dem Kapital die Ausweitung seiner Aktivitäten in ganz Europa und die Gründung einer nordamerikanischen Geschäftseinheit.

Als Gründer eines Startups denkt Rocsys-CEO Crijn Bouman vor allem in dem Intervallen zwischen zwei Finanzierungsrunden. „Die kommende Periode wird für unser Geschäft von entscheidender Bedeutung sein“, sagt Bouman. „Wir werden von der Technologieentwicklung und kommerziellen Pilotprojekten zur Serien-Bereitstellung übergehen. Wir sind bereit für die Zukunft und sehr gut positioniert, um das volle Marktpotenzial auszuschöpfen.“

Die aktuelle Finanzierung stammt komplett von den beiden Bestands-Investoren Forward.One und Superangel. Wir sind wirklich beeindruckt von der Geschwindigkeit und Professionalität des Rocsys-Teams“, sagt Frederik Gerner, Partner bei Forward.One. „Die Einfachheit ihrer Lösung macht sie zu einer offensichtlichen Wahl für große Fahrzeughersteller. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, unseren Anteil zu erhöhen und diese zweite Investitionsrunde zu leiten.“

Erst Ende April hatte Rocsys eine Kooperation mit Grivix und VDL Enabling Transport Solutions verkündet, um eine Roboterladelösung für das Hochleistungsladen von schweren Elektro-Nutzfahrzeugen zu entwickeln. In einer anderen Kooperation arbeitet Rocsys mit Ebusco zusammen – neben VDL dem zweiten großen E-Bus-Hersteller aus den Niederlanden.

Mit seiner „Soft-Robotics“-Technologie und einer KI-basierten Software will Rocsys kostengünstig das Laden an vorhandenen Schnellladesäulen (und künftigen Megawatt-Ladern für Nutzfahrzeuge) automatisieren. Das soll nicht nur den Komfort für die Fahrer erhöhen, sondern vor allem das Laden von autonom fahrenden oder parkenden Fahrzeugen vorbereiten – wenn kein Fahrer mehr an Bord ist, der das Ladekabel einstecken kann.

