Bayern legt Landesförderung rund um E-Busse auf

Der Freistaat Bayern unterstützt Verkehrsunternehmen 2023 mit bis zu 95 Millionen Euro bei der Umstellung von Diesel- auf Elektrobusse. Für die Fahrzeuge sind dabei 38 Millionen Euro Förderung vorgesehen, für die Ladeinfrastruktur der Betriebshöfe rund 57 Millionen Euro. Ein erstes, gefördertes Fahrzeug wurde bereits ausgeliefert.

Damit können in diesem Jahr in Bayern 400 Elektrobusse und die Ladeinfrastruktur für 20 Betriebshöfe gefördert werden, wie das zuständige Landesministerium für Wohnen, Bau und Verkehr in der Mitteilung vorrechnet. Teilt man die 38 Millionen Euro auf die erwähnten 400 Busse auf, ergibt sich eine Fördersumme von 95.000 Euro je Fahrzeug. Bei 57 Millionen Euro für 20 Betriebshöfe wären es im Schnitt 2,85 Millionen Euro je Standort.

Im vergangenen Jahr hat Bayern die Busförderung neu ausgerichtet. Seitdem bekommen E-Busse eine höhere und vorrangigere Förderung. Bis zum Jahr 2028 will der Freistaat laut Ministerpräsident Markus Söder 2.000 E-Busse und die Ladeinfrastruktur hierfür fördern. „Bis 2040 wollen wir als Bundesland klimaneutral sein und investieren dafür jährlich eine Milliarde Euro“, so Söder. „Aber Mobilität ist in einem großen Land wie Bayern wichtig – insbesondere im ländlichen Raum. Unser Ansatz sind technische Innovationen und Förderungen statt Verbote.“

„Alleine in diesem Jahr können 400 Klimabusse und Ladestationen an mehr als 20 Omnibusbetriebshöfen in ganz Bayern gefördert werden“, sagt Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter. „Vergangenes Jahr haben wir bereits 200 Klimabusse, darunter 120 Elektrobusse gefördert, wir kommen also sehr gut voran und das Interesse der Unternehmen ist groß.“ Da gemäß der Auffassung der bayerischen Landesregierung „vor allem bei längeren Strecken“ noch nicht ausschließlich E-Busse bei der Flottenumstellung genutzt werden können, können „übergangsweise auch emissionsarme Fahrzeuge, zum Beispiel mit Biogasantrieb“, gefördert werden. Anträge zur Förderung von E-Bussen und Ladeinfrastruktur für 2024 können bei den zuständigen Bezirksregierungen bis zum 1. Dezember 2023 gestellt werden.

Ganz aktuell hat Bayerns Landesregierung Förderbescheide für den Busservice Watzinger aus München (zwei E-Busse plus Ladeinfrastruktur) und Omnibus Amann aus Pfaffenhofen an der Ilm (ein E-Bus plus Ladeinfrastruktur) übergeben. Busservice Watzinger erhält eine Förderung von knapp 600.000 Euro für das Vorhaben, Omnibus Amann wird mit etwas mehr als 190.000 Euro unterstützt.

Omnibus Amann setzt dabei auf den Cizaris 12 EV von Quantron, das Fahrzeug wurde direkt bei der Übergabe des Förderbescheids an den Betreiber ausgeliefert. Quantron hat zwar seinen Sitz in Augsburg, das Fahrzeug selbst wird aber nicht in Bayern gefertigt – die Produktion selbst erfolgt beim Partnerunternehmen EV Dynamics in Asien. In Augsburg wird der Cizaris „europäisiert“, dort werden markentypische Designmerkmale und kundenspezifische Anpassungen vorgenommen, unter vielem anderen zum Beispiel Sitze von Kiel und die Fahrtzielanzeige eingebaut. Das bei der Veranstaltung übergebene Fahrzeug ist laut Quantron mit einer 422-kWh-Batterie ausgestattet, die eine „zuverlässige Reichweite von über 400 km ermöglicht“. Mit seinen 29 Sitzplätzen und einem extra Bereich für Rollstuhlfahrer bzw. Kinderwagen wird er zukünftig im Linienverkehr eingesetzt werden.

bayern.de (Förderprogramm), quantron.net (Details zur Auslieferung)