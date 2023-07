Ubitricity erhält UK-Aufträge über 560 Laternen-Ladepunkte

Der Berliner Ladeinfrastruktur-Anbieter Ubitricity hat in England zwei neue Aufträge für insgesamt bis zu 560 weitere Laternen-Ladepunkte erhalten. Die Geräte sollen in der Region West Berkshire und im Londoner Stadtbezirk Redbridge installiert werden.

Zunächst nach West Berkshire: Die Region westlich von London umfasst 63 Gemeinden und ist eine sogenannte Unitary Authority in der Grafschaft Berkshire. Das dortige Council hat Ubitricity mit der Lieferung, Installation und dem Betrieb von bis zu 250 Laternen-Ladepunkten beauftragt – und zwar im Zuge eines Vierjahresvertrags zwischen der Stadtverwaltung und der Shell-Tochter.

Die an Straßenlaternen angebrachten Geräte laden nach Angaben von Ubitricity mit einer Leistung von bis zu 5 kW und sollen in nur drei Stunden installierbar sein. Ihre Einführung in West Berkshire sei „an wichtigen Wohn- und Geschäftsstandorten geplant“, heißt es in identisch lautenden Pressemitteilungen beider Seiten. Näher präzisiert werden die Standorte nicht. Dafür wird ausgeführt, dass das Council über „verschiedene Finanzierungsquellen“ bis zu 60 % der Kosten für die Anschaffung und Installation der Ladestationen abdecken kann.

Der Londoner Stadtbezirk Redbridge ordert parallel 310 Laternen-Lader bei Ubitricity, wobei in diesem Fall auch Siemens als Projektpartner genannt wird. Der deutsche Technologiekonzern arbeitet in Großbritannien seit 2017 mit Ubitricity zusammen. In Redbridge sollen die Laternen-Ladestationen an Standorten installiert werden, die „durch das Feedback der Bürger bestimmt werden“. Auch im Fall des Londoner Stadtbezirks gibt es für das Vorhaben eine nicht näher bezifferte Förderung des Office for Zero Emissions Vehicles (OZEV). Die erste Tranche der 310 Ladepunkte soll „in den nächsten Monaten“ in Betrieb genommen werden.

„Wir wollen sicherstellen, dass unser Stadtbezirk jetzt und für zukünftige Generationen sauber und grün ist. Indem wir es unseren Nachbarn so einfach wie möglich machen, auf Elektrofahrzeuge umzusteigen, können wir mit den 310 neuen Ladestationen in Redbridge die Luftqualität verbessern und die Auswirkungen des Klimawandels verringern“, äußert Stadtrat Jas Athwal, Vorsitzender des Stadtrats von Redbridge.

Toby Butler, UK Managing Director bei Ubitricity, kommentiert: „In ganz Großbritannien verzeichnen wir eine wachsende Nachfrage von Stadt- und Gemeindeverwaltungen aller Größenordnungen nach unserer branchenführenden öffentlichen Ladeinfrastruktur. Wir sind mit mehr als 7.000 Ladepunkten der größte Betreiber von öffentlichen Ladestationen in Großbritannien und freuen uns, West Berkshire und Redbridge in unser stetig wachsendes Partnerportfolio aufnehmen zu können.“

Im Mai hatte Ubitricity die Installation seines 7.000. Ladepunkts in Großbritannien vermeldet. In Deutschland installiert die Shell-Tochter ihre Laternen-Ladelösung unter anderem in Berlin.

westberks.gov.uk (West Berkshire), ubitricity.com, redbridge.gov.uk (Redbridge)