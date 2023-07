eMobility update: Ölkonzern fühlt sich bedroht / Tesla-Preiskampf / Ladegrün eröffnet Alnatura-HPC

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zum „eMobility update“. Das sind die News und Highlights der Elektromobilität in dieser Ausgabe: VW senkt ID-3-Preise in China deutlich ++ Audi will konzernfremde E-Plattform nutzen ++ BMW enthüllt Elektro-Roller für die City ++ Vattenfall baut 1.500 Ladepunkte in München ++ Und Renault verlängert Umweltbonus-Garantie ++

#1 – Tesla: Preiskampf schmälert Bilanz-Gewinn

Tesla setzt seinen seit Anfang des Jahres eingeschlagenen Kurs fort: Der US-Elektroautobauer erreichte im zweiten Quartal dieses Jahres mit 25 Milliarden Dollar einen neuen Höchststand beim Umsatz. Gleichzeitig verbuchte Tesla mit 9,6 Prozent aber die niedrigste operative Marge seit Langem. Beide Kennzahlen aus den frisch vorgestellten Geschäftszahlen zeugen von der aktuellen Kampfpreis-Taktik der Amerikaner.

#2 – „IBIS“ – Batterie mit integriertem Wechselrichter

Nach vier Jahren Entwicklung hat ein 25-köpfiges Team den Prototypen einer Batterie mit integrierten Wechselrichter- und Ladefunktionen vorgestellt. Das System soll noch vor 2030 in einem Serienfahrzeug auf den Markt kommen. Erdacht wurde es von französischen Wissenschaftlern sowie Ingenieuren von Stellantis und Saft. Die Integration der Wechselrichter- und Ladefunktionen soll eine effizientere, zuverlässigere und kostengünstigere Batterie ermöglichen.

#3 – ExxonMobil sieht sich durch Kabel bedroht

Ein weiteres unrühmliches Beispiel von Kampagnen der fossilen Industrie – unter anderem gegen Elektrofahrzeuge – liefert ExxonMobil. Der US-Mineralölkonzern zeichnet in einem Spot für Motoröl ein dystopisches Szenario, in dem Menschen im Alltag mit Unmengen von Kabeln belastet sind. E-Autos werden dabei nur indirekt adressiert, aber die Botschaft des Motoröl-Spots ist klar: Verbrenner bedeuten Freiheit.

#4 – Ladegrün eröffnet HPC an Alnatura-Filiale

Die Genossenschaft Ladegrün hat in Stuttgart-Zuffenhausen ihren ersten 150-kW-Schnelllader auf einem Alnatura-Parkplatz in Betrieb genommen. Zwei weitere Standorte sollen in Kürze folgen – darunter am Unternehmenssitz von Alnatura in Darmstadt. Mit der HPC-Säule in Stuttgart-Zuffenhausen beginnt die Umsetzung der Ende 2022 vereinbarten Kooperation der beiden Unternehmen.

#5 – Nissan führt Tesla-Ladesystem NACS ein

Auch Nissan setzt in Nordamerika künftig auf das Schnellladesystem von Tesla. Nissan steigt somit als erster japanischer und auch als erster asiatischer Hersteller bei seinen US-Modellen auf das System namens NACS um. Der zeitliche Ablauf gleicht dabei den anderen Herstellern. Das heißt: Auch bei Nissan wird der Umstieg in zwei Phasen erfolgen: Ab 2024 wird es einen NACS-Adapter für den Ariya geben.

