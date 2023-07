Galp und Powerdot errichten HPC-Stationen in Spanien

Das portugiesische Energieunternehmen Galp schließt sich mit dem ebenfalls in Portugal beheimateten Ladeinfrastruktur-Betreiber Powerdot zusammen, um in Spanien 155 HPC-Ladepunkte aufzubauen. Powerdot vermeldet zudem einen Großauftrag aus Polen.

Zunächst nach Spanien: Dort wollen Galp und Powerdot 155 Schnellader mit je bis zu 200 kW Leistung an 33 Standorten entlang von Autobahnen und viel befahrenen Straßen in den autonomen Regionen Madrid, Kastilien-La Mancha, Asturien, La Rioja, Aragonien, Galicien, Valencia, Katalonien und Andalusien installieren. Im Schnitt macht das knapp fünf Ladepunkte pro geplanten Standort. Weitere Details zum Rollout geben die Partner nicht preis. So bleibt etwa der Zeitplan unklar. Erste Ladestationen sind aber laut Medienberichten offenbar bereits in Betrieb, dies gelte für Sevilla, Castellón und Alicante, heißt es.

Wir erinnern uns: Galp plant bis zum Jahr 2025 insgesamt 10.000 Ladepunkte in Spanien und Portugal. Für einen Teil dieses Aufbaus stellt die Europäische Investitionsbank (EIB) dem portugiesischen Energieunternehmen ein Darlehen in Höhe von 41,5 Millionen Euro zur Verfügung. Konkret wird damit die Einführung von 5.500 Ladepunkten bis 2025 unterstützt – unter der Vorgabe, dass Galp 55 Prozent dieser 5.500 Lader in weniger entwickelten Regionen errichtet.

Auch der portugiesische Ladeinfrastruktur-Spezialist Powerdot ist gut im Geschäft. Neben den zusammen mit Galp geplanten HPC-Ausbau in Spanien meldet das Unternehmen einen weiteren Großauftrag aus Polen: Die polnische Supermarktkette Biedronka hat die Portugiesen damit beauftragt, bis Ende 2024 insgesamt 600 ihrer Parkplätze mit Schnellladestationen auszurüsten. 150 der 120-kW-Schnelllader mit je drei Ladepunkten (CCS, CHAdeMO und Typ 2) sollen noch in diesem Jahr installiert werden und 450 weitere im kommenden Jahr. Die ersten Stationen werden den Partnern zufolge in den kommenden Wochen in Warschau eingeweiht.

„Wir freuen uns, dieses Projekt ankündigen zu können, das zwei Unternehmen mit portugiesischen Wurzeln zusammenbringt und das Ladenetz in Polen für alle zugänglich machen wird, die sich für nachhaltige Mobilität einsetzen. Bei Powerdot nehmen wir das Konzept des Destination Charging sehr ernst, und dies ist eine weitere groß angelegte Umsetzung, die den Nutzern von Elektroautos im Land Bequemlichkeit bringen wird, da sie ihr Auto aufladen können, während sie andere tägliche Aufgaben problemlos erledigen“, erklärt Luís Santiago Pinto, CEO von Powerdot.

