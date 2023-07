USA: Stellantis und Samsung SDI wollen zweite Batteriefabrik bauen

Stellantis und Samsung SDI haben eine Absichtserklärung über die Errichtung einer zweiten gemeinsamen Batteriefabrik in den USA unterzeichnet. Ein erstes gemeinsames Werk wird derzeit in Kokomo im US-Bundesstaat Indiana errichtet und soll Anfang 2025 in Betrieb gehen.

Noch ist unklar, wo genau die neue Fabrik gebaut werden soll. Klar ist aber, dass diese eine jährliche Produktionskapazität von 34 Gigawattstunden (GWh) aufweisen soll. Der Produktionsstart ist für 2027 geplant. Nähere Angaben will Stellantis nach eigenen Angaben erst zu einem späteren Zeitpunkt machen.

Eine konkretere News gibt es hingegen zu der ersten gemeinsamen Batteriefabrik: Das Werk in Kokomo soll zum Start eine jährliche Kapazität von 33 GWh haben, zehn Gigawattstunden mehr als bisher geplant. Die Steigerung von 23 auf 33 GWh sollte dem früheren Plan zufolge erst im Rahmen einer Erweiterung in den kommenden Jahren erfolgen. Begründet wird der Schritt in der Mitteilung zu dem neuen Werk allerdings nicht.

„Die neue Anlage wird dazu beitragen, unser Ziel zu erreichen und bis zum Ende des Jahrzehnts mindestens 25 neue Batterie-elektrische Fahrzeuge in Nordamerika anzubieten“, sagt Stellantis-CEO Carlos Tavares.

„Mit der Gründung des Joint Ventures mit Stellantis im vergangenen Jahr haben wir eine solide Grundlage für unsere Präsenz in Nordamerika geschaffen“, fügt Yoon-ho Choi, Präsident und CEO von Samsung SDI hinzu. „Das zweite Werk wird unsere Marktdurchdringung in den USA beschleunigen und Stellantis helfen, die Elektromobilität in den USA voranzutreiben, indem wir Produkte mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Qualität liefern.“

Bereits Ende Mai wurde bekannt, dass die Partner ein oder zwei weitere Batteriefabriken in den USA planen. Der US-amerikanische Inflation Reduction Act habe „sehr günstige“ Investitionsbedingungen im Land geschaffen, erklärte Tavares damals. Das Batterie-Joint-Venture StarPlus Energy hatten Stellantis und Samsung SDI 2021 ins Leben gerufen.

Stellantis baut zudem eine Batteriefabrik mit LG Energy Solution in der kanadischen Provinz Ontario mit 45 GWh. Stellantis will bis 2030 Produktionskapazitäten für Batteriezellen mit einem Gesamtvolumen von 400 GWh schaffen. 120 GWh sollen über die drei Europa-Fabriken des Joint Ventures ACC in Frankreich, Deutschland und Italien abgedeckt werden.

