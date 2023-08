Benteler: Henning von Watzdorf wird neuer Holon-Chef

Henning von Watzdorf wird neuer CEO und Geschäftsführer von Holon, der Benteler-Marke für autonome E-Shuttles. Er übernimmt diese Rolle zusätzlich zu seiner derzeitigen Funktion als Executive Vice President Business Unit Structures bei Benteler Automotive.

Der bisherige Holon-CEO Marco Kollmeier scheidet aus dem Unternehmen aus – aus privaten Gründen und „im besten beiderseitigen Einvernehmen“, wie es heißt. Kollmeier war seit der Holon-Gründung im November 2022 CEO, bereits zuvor war der Manager in seiner Funktion als Vice President der Business Unit E-Mobility von Benteler für die People Mover verantwortlich und in deren Entwicklung eingebunden. Unter ihm sind das Konzept des eigenen People Movers und das erste Konzeptfahrzeug entstanden, das Holon in diesem Januar auf der CES vorgestellt hatte.

Henning von Watzdorf soll nun die Serienentwicklung und Industrialisierung des Holon Mover vorantreiben, wie die Benteler Gruppe mitteilt. Mit dem neuen CEO trete Holon „in die nächste Phase ein“. Das Fahrzeug ist laut dem Unternehmen „einer der weltweit ersten Mover mit Automobilstandards – also führend in Sicherheit, Fahrkomfort und Produktionsqualität“. Das Fahrzeug verkehrt mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern und verfügt über eine Reichweite von etwa 290 Kilometern.

Im Laufe des Jahres 2023 will Benteler nach eigenen Angaben noch Finanzpartner „für das weitere Wachstum von Holon“ an Bord holen. Dieser Prozess soll bis Jahresende abgeschlossen sein, damit 2024 mit dem Aufbau einer industriellen Fertigung begonnen werden kann. Eine alternative Strategie, wie die Zukunft ohne externe Finanzpartner aussieht, wird in der Mitteilung nicht erwähnt.

Ralf Göttel, CEO der Benteler Gruppe, berichtet von einem großen Kundeninteresse. „Nach der erfolgreichen Premiere des Mover in den USA und Deutschland tritt Holon nun in eine neue Phase ein: Ziel ist die erfolgreiche Serienentwicklung und Industrialisierung des Holon-Mover“, so Göttel. „Ich freue mich sehr, dass mit Henning von Watzdorf eine erfahrene Benteler-Führungskraft diese verantwortungsvolle Aufgabe übernimmt. Henning von Watzdorf hat internationale Expertise in der Industrialisierung und Skalierung von Produkten in der Automobilbranche. Ich bin überzeugt: Dies ist der richtige Schritt für Holon, um in enger Zusammenarbeit innerhalb der Benteler Gruppe das weitere Wachstum des Geschäfts zu forcieren.“

