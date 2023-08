SK On eröffnet Batterie-Sicherheitszentrum in Südkorea

Der Batteriezellen-Hersteller SK On hat neben seiner Fabrik im südkoreanischen Seosan ein rund 3.400 Quadratmeter großes Zentrum für Batteriesicherheit eröffnet. Dort sollen künftig Zellen, Module und Packs unter extremen Bedingungen getestet werden können.

Im neuen SK On Battery Safety Evaluation Center, das laut der Mitteilung bis Ende Oktober über seine gesamte Testausrüstung verfügen soll, wird das Unternehmen Sicherheitstests in verschiedenen Szenarien für Batteriezellen, Module, Packs und stationäre Energiespeichersysteme durchführen. Dabei geht es unter anderem um extreme Kälte und Hitze.

Das neue Zentrum ermöglicht es SK On nach eigenen Angaben, Sicherheitstests in Bereichen wie Vibration, externen Stößen, thermisches Durchgehen, Kurzschlüssen und Überladung zu reproduzieren. Zudem sind nicht-destruktive Analysemethoden wie etwa die Computertomografie verfügbar, die Batterien können aber auch zur detaillierten Untersuchung in ihre Bestanteile zerlegt werden.

SK On geht davon aus, dass das Zentrum die Effizienz seiner Batterieforschung steigern wird, da alle für die Batteriesicherheit relevanten Tests und Analysen jetzt in einem einzigen Gebäude durchgeführt werden können, was Zeit und Kosten spart. Bisher konnte das Unternehmen Tests auf Modulebene in der Einrichtung in Daejeon durchführen, musste die Bauteile dann für CT-Scans an externe Partner schicken, bevor sie wieder im Labor eintrafen und zerlegt werden konnten.

- ANZEIGE -

Details zu den einzelnen Prüfständen nennt SK On in der Mitteilung nicht. Dafür betonen die Koreaner, dass das gesamte Gebäude (mit Ausnahme einiger Büroräume) explosionssicher gebaut wurde, „um Schäden durch Brandtests zu vermeiden“.

„SK On verfügt jetzt über die landesweit beste Einrichtung zur Bewertung der Batteriesicherheit“, sagt Seo Hyung-kwon, Vice President von SK On und zuständig für Qualitätslösungen. „Wir werden eine Reihe von Tests erforschen und durchführen, die über die normalen Batteriesicherheitsgarantien hinausgehen, und so unsere Wettbewerbsfähigkeit verbessern.“

skinnonews.com