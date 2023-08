ExxonMobil verhandelt wohl mit zahlreichen potenziellen Lithium-Abnehmern

Nach dem im Mai bekannt gewordenen geplanten Einstieg des US-Ölkonzerns ExxonMobil in den Abbau von Lithium kursieren nun erste Namen möglicher Abnehmer. Darunter sind laut einem Agenturbericht sowohl mehrere Autobauer, aber auch Zellhersteller und Lithiumproduzenten.

Wie Bloomberg von Insidern erfahren haben will, verhandelt ExxonMobil mit Tesla, Ford, Volkswagen und anderen Autoherstellern über die Lieferung von Lithium. Die Gespräche befinden sich aber noch in einem frühen Stadium. Auch mit den Batterieherstellern SK On und Samsung SDI soll ExxonMobil bereits verhandelt haben, ebenso wie mit dem Lithium-Produzenten Albemarle.

Bloomberg wertet die Gespräche als „das jüngste Zeichen für das wachsende Interesse von Exxon am Lithiumgeschäft“. Bei dem Bericht beruft sich die Nachrichtenagentur jedoch auf mehrere mit den Vorgängen vertraute Personen, bestätigt sind die Informationen nicht. Exxon, VW und SK On lehnten auf Bloomberg-Anfrage eine Stellungnahme ab, Tesla, Ford und Samsung SDI antworteten nicht auf die Bitte um einen Kommentar.

Ende Mai hatte das „Wall Street Journal“ berichtet, dass der US-Mineralölkonzern ExxonMobil für 100 Millionen Dollar (damals rund 93 Millionen Euro) die Bohrrechte für ein rund 48,5 Hektar großes Gebiet im südlichen Arkansas erworben habe, in dem Lithium-haltige Sole gefördert werden kann. Von den Insidern hieß es, dass ExxonMobil eine Ausweitung seiner Lithium-Abbau-Aktivitäten in Erwägung ziehen würde, wenn sich die Region in Arkansas als profitabel erweise.

Wie nun einer der Informanten angab, habe Exxon in Arkansas auf einem vier Hektar großen Gebiet erste Probebohrungen durchgeführt. Allerdings sei noch keine Entscheidung gefallen, ob Exxon das Lithium dort selbst fördern will oder einen Partner dazuholt. Hier könnte Albemarle ins Spiel kommen. Das Unternehmen selbst äußerte sich etwas ausweichend, dementiert aber nicht: „Angesichts der Führungsrolle von Albemarle auf dem Markt möchten die Menschen regelmäßig mit uns sprechen – insbesondere, wenn es um potenzielle Ressourcen geht.“

Exxon hatte zuvor die großen Synergien zwischen der Lithium-Förderung aus Sole und dem Abbau von Öl und Gas erwähnt. CEO Darren Woods sagte laut Bloomberg während einer Telefonkonferenz mit Analysten, dass die Verarbeitung „der Sole und die Gewinnung des Lithiums sehr im Einklang mit vielen Dingen steht, die wir in unseren Raffinerien und Chemiefabriken und sogar in einigen von unseren vorgelagerten Aktivitäten durchführen“.

