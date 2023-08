Foxconn plant dreisitzigen E-Kleinwagen

Der taiwanesische Auftragsfertiger Foxconn will mit einem neuen E-Kleinwagen durchstarten, der in Indien oder Thailand produziert werden soll. Mit dem vollelektrischen Dreisitzer, der zwischen 10.000 und 20.000 US-Dollar kosten soll, will Foxconn nach eigenen Angaben vor allem Firmenkunden und Lieferdienste in Asien ansprechen.

Das sagte Jack Cheng, Chef der 2020 von Foxconn vorgestellten E-Auto-Plattform MIH, der Nachrichtenagentur Reuters. Das sich derzeit in der Entwicklung befindende Fahrzeug werde ein vollelektrischer Dreisitzer, der umgerechnet zwischen 10.000 und 20.000 US-Dollar (derzwit 9.160 bis 18.320 Euro) kosten soll. Mit dem E-Kleinwagen nimmt der Auftragsfertiger laut Cheng vor allem Firmenkunden ins Visier.

Abgesehen von den Tatsachen, dass der Dreisitzer auf der MIH-Plattform basieren soll, rein elektrisch wird und in der genannten Preisspanne angeboten werden soll, machte Cheng keine näheren Angaben zu dem Modell. Die genaue Größe, Nutzlast und Reichweite sind somit noch nicht bekannt. Cheng gab nur an, dass man im Vorfeld Gespräche mit Convenience-Stores, Autovermietern und Kurierdiensten geführt habe, schreibt Reuters.

Auch in welchen Ländern genau das Fahrzeug auf den Markt kommen soll, ist noch nicht bekannt. Allerdings wird sich der Vertrieb wohl auf Asien konzentrieren. „Man baut dort, wo der potenzielle Markt ist … In Indien oder Südostasien haben Sie derzeit eine riesige Volumenchance“, wird Cheng zitiert und bezeichnete Indien als eine potenzielle „aufstrebende Macht für die nächste Generation“ im Elektrofahrzeugsektor.

Einen Prototyp will Foxconn im Oktober auf der Tokyo Motor Show präsentieren. Rund 18 bis 24 Monate später soll die Produktion in Indien oder Thailand beginnen – also grob in der zweiten Jahreshälfte 2025. Anschließend plant Foxconn zwei weitere Elektromodelle – einen Sechssitzer und einen Neunsitzer.

Sollte sich Foxconn gegen Indien und für Thailand als Produktionsstandort entscheiden, wäre PTT ein möglicher Partner für die Produktion. Mit dem thailändischen Energieunternehmen hatte sich Foxconn bereits 2021 auf ein Joint Venture für die Produktion von Elektroautos in Thailand verständigt.

