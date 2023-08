Dänemark: Allego errichtet HPC-Säulen bei OIL! Tank & Go

Allego kooperiert mit der dänischen Tankstellenkette OIL! Tank & Go, um deren 80 Standorte in Dänemark mit HPC-Säulen auszurüsten. Die ersten 14 dieser Standorte sollen bis zum ersten Quartal 2024 betriebsbereit sein. Die Zusammenarbeit könnte auch auf andere Länder ausgedehnt werden.

In einer uns per E-Mail vorliegenden Mitteilung nennt Allego zwar die Anzahl von 80 Tankstellen-Standorten, die High Power Charger erhalten sollen, präzisiert aber weder die Ladeleistung noch die Anzahl von Säulen pro Standort. Der Anbieter teilt lediglich mit, dass eine Absichtserklärung mit OIL! Tank & Go unterzeichnet worden sei, um die dänischen Tankstellen des Unternehmens mit Ladern auszustatten. Einen Zeithorizont nennt Allego lediglich für die ersten 14 Standorte, die bis zum ersten Quartal 2024 in Betrieb gehen sollen.

Die Kooperation könnte laut Allego künftig auf alle insgesamt 340 Standorte von OIL! Tank & Go in Dänemark, Deutschland, Österreich und der Schweiz erweitert werden. Der Großteil dieser Tankstellen findet sich in Deutschland: Dort befänden sich mehr als 240 Standorte, heißt es. Innerhalb Dänemarks soll es sich laut den Partnern um die erste Kooperation zwischen einer Tankstellenmarke und einem externen Ladeanbieter zum Aufbau eines ultraschnellen Ladenetzes handeln.

Henrik Schöler, Country Manager Dänemark von OIL! Tank & Go’s, kommentiert: „Diese Partnerschaft ermöglicht es OIL! Tank & Go ein umfassendes Angebot an Betankungsmöglichkeiten für unsere Kunden bereitstellen und sicherzustellen, dass sie ihre Elektrofahrzeuge schnell und effizient aufladen können, während sie den Komfort unserer Tankstellen genießen.“

Laut Allego-CEO Mathieu Bonnet sei sicherzustellen, dass die Ladeinfrastruktur der wachsenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen gerecht werde. „Durch die Nutzung unseres proprietären Alamo-Tools sind die OIL! Tank & Go-Standorte sind für Pendler und Reisende gut positioniert und stellen ideale Standorte für unser EV-Netzwerk dar.“ Die in der neuen Vereinbarung festgelegten Standorte kämen zu den 1.314 Standorten hinzu, die Allego Anfang des Jahres angekündigt hatte.

Das internationale Allego-Netzwerk umfasst nach Angaben des Anbieters inzwischen rund 34.000 Ladepunkte in 16 Ländern. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und ist seit 2022 an der Wallstreet notiert. Aktuell beschäftigt Allego rund 220 Mitarbeitende.

Quelle: Infos per E-Mail