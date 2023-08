Karsan erhält Zuschlag für großen E-Bus-Rahmenvertrag aus Italien

Der türkische Busbauer Karsan hat sich in Italien nach einer Ausschreibung der zentralen Einkaufsstelle Consip einen Rahmenvertrag zur Lieferung von insgesamt 320 seiner E-Kleinbusse gesichert.

Der Rahmenvertrag bezieht sich auf Karsans elektrische Busmodelle e-Jest mit sechs Metern Länge sowie den acht Meter langen e-Atak, wie Karsan mitteilt. Die Modelle können nun über den 18-monatigen Rahmenvertrag von Betreibern in Italien bestellt werden. Eine fixe Aufteilung zwischen den beiden Modellen wird von Karsan nicht erwähnt.

Der e-Jest verfügt über einen 125 kW starken Antrieb mit bis zu 290 Nm Drehmoment. Das Sechs-Meter-Modell gibt es wahlweise mit 44 oder 88 kWh Batteriekapazität, letztere reicht für bis zu 210 Kilometer laut Karsan. Der acht Meter lange E-Midibus e-Atak ist 230 kW stark und kann mit bis zu fünf Batteriepacks à 44 kWh ausgestattet werden. In der 220 kWh Maximal-Konfiguration sollen bis zu 300 Kilometer Reichweite möglich sein. Geladen werden können die Packs mit 80 kW DC oder mit bis zu 44 kW AC.

Bisher sind 34 Elektrobusse von Karsan in verschiedenen Regionen Italiens unterwegs. Laut Karsan-CEO Okan Baş sei etwa der e-Jest seit drei Jahren Europas meistverkaufter E-Kleinbus, auch der e-Atak sei in seinem Segment führend. Eine Position, die Karsan mit dem Rahmenvertrag in Italien weiter ausbauen will. „Unsere Fahrzeuge, die sich bewährt haben, sind in Europa und auch weltweit sehr gefragt“, so Baş.

