Neuffen: ElringKlinger schafft Platz für eMobility-Teilefertigung

ElringKlinger erweitert seinen Standort für Zukunftstechnologien in Neuffen. Mit der Vergrößerung will sich der Autozulieferer in den Bereichen Batterietechnologie und E-Antriebe stärker aufstellen. Außerdem werde „der Standort fit für die weitere Großserienproduktion von Batteriekomponenten“ gemacht.

Das macht ElringKlinger in einer Pressemitteilung publik. Konkret stockt das Unternehmen die Produktionsfläche im baden-württembergischen Neuffen von rund 14.500 auf etwa 19.000 Quadratmeter auf. Das Unternehmen selbst investiert dafür einen niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Betrag, der Vermieter und Eigentümer der Immobilie, die Leuze Gruppe mit Sitz in Owen, trägt bis zu 10 Millionen Euro bei.

ElringKlinger hatte den Standort 2022 eingeweiht. Während am Konzernsitz in Dettingen/Erms unter anderem mit der EKPO Fuel Cell Technologies das Brennstoffzellengeschäft angesiedelt ist, sind in Neuffen die weiteren Aktivitäten des Geschäftsbereichs E-Mobility in einem Kompetenzzentrum für Zukunftstechnologien gebündelt. Dort werden laut dem Zulieferer „die volumenstarken Aufträge wie der Großserienauftrag der BMW Group über Zellkontaktiersysteme umgesetzt“. Noch in diesem Jahr soll zudem die Serienproduktion für einen globalen Batteriehersteller anlaufen. Einen Namen nennt ElringKlinger wie bei solchen Fällen üblich nicht.

„Mit der Erweiterung vergrößert ElringKlinger in Neuffen seine Kapazitäten für die strategischen Zukunftsfelder Batterietechnologie und elektrische Antriebseinheiten und macht den Standort fit für die weitere Großserienproduktion von Batteriekomponenten“, äußert Thomas Jessulat, Vorstandssprecher der ElringKlinger AG. Die Investitionen in Neuffen seien auch ein klares Bekenntnis von ElringKlinger zur Heimatregion und dem Standort Deutschland.

Im eMobility-Segment verfügt ElringKlinger inzwischen über ein wachsendes Produktportfolio. Im Batteriebereich entwickeln und produzieren die Baden-Württemberger seit über zehn Jahren Systeme, Module und Komponenten wie Zellkontaktiersysteme, Modulverbinder, Zelldeckel, Abdichtsysteme oder Druckausgleichselemente für Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz in Hybrid- und BEV-Fahrzeugen. Bei den E-Antrieben reicht die Bandbreite von Lösungen für die Groß- bis Kleinserienfertigung und von Standard-Anwendungen bis zum Luxussegment. Das BZ-Geschäft verantwortet wie erwähnt das Joint-Venture EKPO Fuel Cell Technologies.

