Lotte baut Kupferfolien-Fabrik in Spanien

Der südkoreanische Mischkonzern Lotte hat den Bau einer Fabrik in Spanien für die Produktion von Kupferfolien zum Einsatz in Batteriezellen für Elektroautos angekündigt. Nahe Tarragona sollen ab 2025 bis zu 30.000 Tonnen Kupferfolien pro Jahr hergestellt werden.

Der Bau erfolgt über das Tochterunternehmen Lotte Energy Materials, das erst im März 2023 aus dem von Lotte übernommenen Folien-Spezialisten Iljin Materials hervorging. Lotte Energy Materials ist laut dem neuen Mutterkonzern als bisher einziges koreanisches Unternehmen in das von Volkswagen geleitete eMobility-Konsortium „Future: Fast Forward“ in Spanien aufgenommen worden. Damit ist wahrscheinlich, dass die Koreaner auch die im Bau befindliche PowerCo-Batteriefabrik in Sagunt nahe Valencia beliefern werden.

Die neue Kupferfolien-Fabrik von Lotte Energy Materials wird in Mont-roig del Camp, einer katalanischen Stadt in der Provinz Tarragona im Nordosten Spaniens, gebaut. Geplant sind Investitionen in Höhe von 560 Milliarden Won (391 Millionen Euro), um die Fabrik mit einer jährlichen Produktionskapazität von 30.000 Tonnen bis zum Jahr 2025 fertigzustellen. Potenziell bietet der Standort Platz für eine Erweiterung auf 100.000 Tonnen pro Jahr. Das Projekt wird von der spanischen Regierung im Rahmen des Förderprogramms PERTE unterstützt.

Der Standort selbst umfasst 440.000 Quadratmeter. Allerdings hat sich Lotte mit Blick auf die Zukunft bereits den Zugang zu weiteren Flächen gesichert. Die Rede ist von 500.000 Quadratmetern Land für die Solarstromerzeugung.

Die Arbeiten zur Standort-Erschließung sollen noch im zweiten Halbjahr 2023 anlaufen. Laut einem von dem Unternehmen veröffentlichten Rendering liegt die Anlage nicht in einem bestehenden Industriegebiet, sondern zwischen offenbar landwirtschaftlich genutzten Feldern. Auf dem Rendering sind auch die Flächen für die geplanten Erweiterungsbauten zu erkennen. Bis wann der Endausbau mit den erwähnten 100.000 Tonnen pro Jahr erreicht werden soll, geht aus der Mitteilung und koreanischen Medienberichten nicht hervor.

Dafür betont Lotte, dass man den nun verkündeten Zeitplan gegenüber früheren Planungen angepasst habe. Statt 25.000 Tonnen ab 2024 habe man „unter Berücksichtigung der Nachfrage lokaler Kunden in Europa“ die Produktion auf 30.000 Tonnen ab 2025 erweitert.

Lotte Energy Materials produziert bereits jährlich rund 60.000 Tonnen Kupferfolie – 20.000 Tonnen in Südkorea und 40.000 Tonnen in Malaysia. Das Unternehmen plant, bis 2028 mit einer Jahreskapazität von 240.000 Tonnen einen Anteil von 30 Prozent am weltweiten Markt für hochwertige Kupferfolien zu erreichen. Mit potenziell 100.000 Tonnen pro Jahr könnte die spanische Fabrik hierzu einen großen Teil beisteuern.

yna.co.kr, lotteenergymaterials.com (PM auf Koreanisch)