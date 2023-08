China-Kopie des Tesla Semi aufgetaucht

In China wird offenbar der E-Lkw von Tesla „geklont“. Ein kürzlich entdeckter Prototyp, der mutmaßlich vom chinesischen Fahrzeughersteller JAC stammt, sieht dem Tesla Semi auffallend ähnlich.

Offenbar hat ein chinesischer Tesla-Fahrer auf einer Autobahn einen Prototypen entdeckt. Wie auf bei Twitter veröffentlichten Aufnahmen zu sehen ist, wird das stark getarnte Fahrzeug auf einem Tieflader transportiert.

Bei dem grundsätzlichen Layout könnte man in der Tat zunächst an einen Tesla Semi denken – die ansteigende Front, angewinkelte Frontscheibe und auch der offenbar mittig platzierte Fahrersitz ähneln dem Tesla-Original. Die Scheinwerfer-Partie vor dem Vorderrad entspricht aber nicht dem Semi, auch wurden das umlaufende Fensterglas ohne sichtbare A-Säule sowie das Außenspiegel-Konzept nicht übernommen.

Tesla owner saw something like Tesla Semi in a freeway rest area. It looks like Tesla Semi knockoff on the way to Xinjiang for summer testing. Also looks like it has vision-based ADAS. Competition is coming. @elonmusk @Tesla_Asia pic.twitter.com/7Xha8Q2p2N

— Ray (@ray4tesla) July 26, 2023