China: Tesla senkt Preise für zwei Model-Y-Varianten

Tesla hat erneut die Preise für sein Model Y in China gesenkt. Die neue Preisreduzierung betrifft das Model Y Long Range und das Model Y Performance, die nun 14.000 Yuan (ca. 1.760 Euro) bzw. etwa vier Prozent weniger kosten als zuvor.

Das Model Y Long Range ist in China nun ab 299.900 Yuan (ca. 37.780 Euro) erhältlich und das Model Y Performance ab 349.900 Yuan (ca. 44.080 Euro). Der Basispreis des Model Y mit Heckantrieb bleibt unverändert bei 263.900 Yuan (ca. 33.250 Euro). Sprich: Nur die Allrad-Modelle mit NCA-Rundzellen von LGES sind günstiger geworden, die Heckantriebs-Version mit prismatischen LFP-Zellen von CATL kostet gleich viel wie bisher.

Tesla hatte in China bereits im Januar dieses Jahres die Preise für alle Model Y und Model 3 deutlich reduziert und damit bei vielen Konkurrenten ebenfalls Preissenkungen ausgelöst. Auch die aktuelle Preissenkung hatte bereits Auswirkungen auf die Konkurrenz, hier gab verschiedenen Berichten zufolge der Aktienkurs nach der Tesla-Ankündigung um einige Prozent nach, etwa bei BYD, Leapmotor oder Xpeng.

Auch beim Model 3 gibt es eine Kundenaktion, allerdings keine Preissenkung: Für die Basisversion des Model 3 bietet Tesla in China jetzt einen zeitlich bis Ende September begrenzten Versicherungszuschuss in Höhe von 8.000 Yuan an. Für das Model 3 Performance (der Long Range mit Allradantrieb wird derzeit in China nicht angeboten) gibt es diesen Versicherungszuschuss nicht.

Unterdessen steht die Neuauflage des Tesla Model 3 in China wie berichtet kurz vor dem Beginn der Serienproduktion. Die Lieferzeiten für die aktuelle Model-3-Generation liegt in China bei einer bis vier Wochen, beim Model Y sind es zwei bis sechs Wochen.

cnevpost.com