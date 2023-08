Tesla Model 3 Highland offenbar kurz vor Beginn der Serienproduktion

Tesla steht offenbar kurz vor der Umstellung der Produktion des Model 3 auf die überarbeitete Version. Beobachter aus China berichten, dass die Produktion des aktuellen Model 3 in der Tesla-Fabrik in Shanghai am 14. August eingestellt wird, also bereits in wenigen Tagen.

Die ersten Exemplare des neuen Model 3, das seit dem vergangenen Jahr unter dem Codenamen „Highland“ entwickelt wird, sollen sich dort bereits in der Testproduktion befinden. Der Beginn der Serienfertigung des überarbeiteten Model 3 in China sei für September geplant. „Giga Shanghai hat mit der Umstellung der Produktion begonnen und produziert ab dieser Woche zwei Tage lang das aktuelle Model 3, zwei Tage lang die Highland-Produktion im Wechselbetrieb und stellt zwei Wochen später komplett auf die Highland-Produktion um“, will @ChrisZheng001 erfahren haben.

Auch eine andere Quelle auf Twitter stützt diese Information. „Die Versuchsproduktion hat bereits begonnen, und die Massenauslieferung wird im September beginnen, früher als ursprünglich erwartet“, schreibt etwa der nicht zu dem Unternehmen gehörende Account @teslashanghai. „Das Projekt ist streng vertraulich, und sobald ein Versuchsfahrzeug hergestellt ist, wird es verborgen.“

Ein weiteres Indiz für die Umstellung auf die neue Version ist, dass Tesla in Europa die Lieferfristen für das Model 3 deutlich nach hinten verschoben hat. Im Konfigurator für Deutschland etwa steht jetzt, dass neu bestellte Model 3 voraussichtlich erst im Oktober oder November 2023 ausgeliefert werden, bei der Performance-Variante kann es sogar bis Januar 2024 dauern. Zuletzt betrugen die Lieferzeiten für die meisten Model-3-Varianten in Deutschland nur wenige Wochen, auf bereits produzierte Fahrzeuge gab es weitere Rabatte, was oft als Abverkauf des Bestands gewertet wurde.

Die Model 3 für Europa und weitere Märkte außerhalb Nordamerikas werden im China-Werk von Tesla produziert. Zuletzt hieß es, dass die Giga Shanghai mit ihrer vollen Kapazität von 750.000 E-Autos pro Jahr läuft. Gerüchteweise hat Tesla auch die Fertigung in seinem kalifornischen Werk Fremont kurzzeitig unterbrochen, um die Produktion dort auf das neue Model 3 für den US-Markt umzustellen.

Was genau Tesla beim neuen Model 3 ändern wird, dazu gibt es bisher nur einige Gerüchte. Erlkönigbilder suggerieren, dass es bei der Optik vor allem Änderungen an der Front und am Heck geben wird. „Das neue Auto hat ein beeindruckenderes Design, mit Rücklichtern, die dem Porsche Macan ähneln, und einer Gesamtanmutung, die dem Model S ähnelt“, so @teslashanghai. Bei einem Fahrzeug, das auf dem Tesla-Gelände in Fremont gefilmt wurde, ließen offenbar die Bewegungen des Fahrers darauf schließen, dass Tesla wie im Model S auf Lenkstockhebel für Blinker, Scheinwerfer und Scheibenwischer verzichtet.

Es gibt zudem Gerüchte, wonach Tesla die in China produzierte Neuauflage seines Model 3 mit neuen Batteriezellen von CATL mit Lithium-Mangan-Eisenphosphat-Chemie (LMFP) ausrüsten wird. Damit soll die Reichweite bei dem Basismodell von derzeit 491 Kilometern nach WLTP auf bis zu 556 Kilometer steigen. Allerdings ist bei LMFP-Zellen die Ladeleistung in der Regel etwas schlechter. Hier bleibt abzuwarten, welche Lösung Tesla gefunden hat – falls es überhaupt zu dem Wechsel auf LMFP-Zellen kommt. Weitere Gerüchte handeln von Upgrades beim Antrieb und der Leistung, auch hier gab es bisher keine Bestätigung.

Eine weitere, auf den ersten Blick nicht erkennbare Neuerung des „Highland“-Model-3 soll die Produktion betreffen. Bereits im November 2022 hatte Reuters unter Berufung auf Insider berichtet, dass ein Schwerpunkt des Redesigns für das Model 3 auf einer weiteren Reduzierung der Komponentenanzahl und Komplexität im Innenraum liege. Auch der Tweet von @teslashanghai legt nahe, dass die Produktion günstiger werden dürfte: „Das Spannendste daran ist, dass der Preis des neuen Fahrzeugs auf der Grundlage der Kosten für die Komponenten des neuen Projekts bei etwa 200.000 RMB liegen dürfte. (Preise werden oft vertraulich behandelt, aber einige Spekulationen sind möglich).“ 200.000 Yuan entsprechen derzeit etwas über 25.400 Euro.

