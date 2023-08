MG4 Extended Range ab rund 43.000 Euro bestellbar

Die vor kurzem vorgestellte neue Extended-Range-Variante des MG4 mit einer WLTP-Reichweite von bis zu 520 Kilometern kann ab sofort in Deutschland bestellt werden. Die Preise für den MG4 Electric Trophy Extended Range beginnen ab 43.312,50 Euro (nach Abzug des Hersteller-Anteils am Umweltbonus).

Somit ergibt sich ein Brutto-Preis von 45.990 Euro bzw. ein Nettolistenpreis von 38.647,06 Euro, wie er inzwischen auch aus der BAFA-Liste der förderfähigen Fahrzeuge zu entnehmen ist. Damit ist der MG4 Extended Range in Deutschland 1.000 Euro günstiger als der leistungsstarke Allradler MG4 XPower mit einer kleineren Batterie, der ab 46.990 Euro erhältlich ist. In Großbritannien sind diese beiden Varianten gleich eingepreist.

In der deutschen Mitteilung gibt es zudem noch weitere Details: Die DC-Ladeleistung liegt im Peak bei 144 kW, MG Motor Deutschland spricht allerdings von 38 Minuten von zehn auf 80 Prozent – in der britischen Mitteilung wurden 39 Minuten angegeben. Dafür liegt laut der deutschen Mitteilung die Antriebsleistung bei 180 kW – in der britischen waren es noch 184 kW.

„Mit dem Extended Range fügen wir der beliebten MG4-Electric-Modellfamilie ein weiteres attraktives Modell hinzu“, so Marc Hecht, Head of PR von MG Motor Deutschland. „Wir sind überzeugt, dass er mit seiner beeindruckenden Reichweite und seiner guten Ausstattung eine ideale Option für diejenigen ist, die mehr Flexibilität für ihre Reisen suchen.“

Quelle: Info per E-Mail