MG4 erhält optional größere Batterie

MG Motor hat für sein Elektromodell MG4 die neue Variante Extended Range vorgestellt, mit der die Baureihe erstmals mehr als 500 Kilometer WLTP-Reichweite erreicht. Der MG4 Extended Range ist bislang nur in Großbritannien erhältlich, dürfte aber später auch in Kontinentaleuropa angeboten werden.

Für das Reichweiten-Plus sorgt wie vorab durchgesickert ein größerer Akku mit 77 kWh Kapazität, der 323 Meilen (520 Kilometer) WLTP-Reichweite ermöglicht. Laut MG Motor dauert ein DC-Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent 39 Minuten. Das entspricht in diesem Fenster einer durchschnittlichen Ladeleistung von 83 kW. Die Peak-Ladeleistung nennt MG in der Mitteilung nicht.

Die neue Variante erhält außerdem einen stärkeren Motor mit 184 kW Leistung, der die Sprintdauer von 0 auf 100 km/h in 6,5 Sekunden verkürzt. Wie bei der Modular Scalable Platform (MSP) von SAIC üblich, handelt es sich dabei um einen Heckmotor. Nur das im Juli vorgestellte Top-Modell MG4 XPower verfügt über einen zweiten Elektromotor an der Vorderachse für den 320 kW starken Allradantrieb. Allerdings ist der MG4 XPower nur mit der 64 kWh großen Batterie für 385 Kilometer Reichweite erhältlich.

Die UK-Preise für den neuen MG4 Extended Range starten ab 36.495 Pfund (umgerechnet aktuell rund 42.450 Euro). Somit gibt es von dem Modell vier Antriebsvarianten: Das Standard Range Modell nutzt einen 51 kWh großen LFP-Akku und Heckantrieb, zum Marktstart war auch der Long Range mit 64 kWh großen NMC-Akku und Heckantrieb verfügbar. Mit dem leistungsstarken Allradler XPower und dem neuen Extended Rande mit größerem Akku und Heckantrieb sind nun zwei weitere Varianten hinzugekommen – zumindest in Großbritannien.

Da der Marktstart in Deutschland noch nicht offiziell bestätigt (aber sehr wahrscheinlich) ist, gibt es auch noch keine offiziellen Preise. Sollte MG Motor Deutschland aber der Logik der UK-Kollegen folgen, könnte der MG4 Extended Range gleich teuer wie der MG4 XPower werden – im UK stehen beide Varianten mit den erwähnten 36.495 Pfund in der Liste. Sollte das auch in Deutschland zutreffen, würde die 520-Kilometer-Version des MG4 ab 46.990 Euro erhältlich sein.

mg.co.uk