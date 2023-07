MG ergÃ¤nzt Allradvariante des MG4 â€“ mit 320 kW

MG Motor hat seine Elektro-Baureihe MG4 um ein neues Topmodell ergänzt. Der MG4 XPower verfügt über einen 320 kW starken Allradantrieb, zu dem der vordere Elektromotor 150 kW und der hintere 170 kW beisteuert.

Für den Standardsprint von 0 auf 100 km/h gibt MG eine Dauer von 3,8 Sekunden an – angesichts von umgerechnet 435 PS und 600 Nm maximalem Drehmoment in einem 4,29 Meter langen Kompaktmodell nicht überraschend. Zur Batterie des neuen MG4 XPower macht die SAIC-Marke in der Mitteilung keine Angaben, es wird nur die WLTP-Reichweite von 385 Kilometern genannt. Britischen Medienberichten aus dem Juni zufolge soll der XPower aber die bekannte 64-kWh-Batterie des 150 kW starken Hecktrieblers nutzen. Das würde eine maximale Ladeleistung von 140 kW und eine Ladezeit von rund 26 Minuten (zehn auf 80 Prozent) bedeuten.

Bei der Karosserie haben sich die Designer bei dem Topmodell erstaunlich zurückgehalten – das bisher stärkste Fahrzeug auf Basis der modular skalierbaren Plattform (MSP) unterscheidet sich kaum von den bekannten MG4-Varianten, es gibt keine sportlichere Frontschürze oder einen besonderen Heckspoiler – MG spricht selbst von einem „subtilen“ Design. Mit größeren Felgen und vor allem orangefarben lackierten Bremssätteln ist der MG4 XPower aber schnell als solcher zu erkennen. Einfacher wird es, wenn sich die Kunden für die Lackierung „Hunter Green“ entscheiden – diese gibt es nur bei der Allradversion.

Bei der Technik gingen die Änderungen jedoch weit über den Antrieb hinaus: Erstmals bei einem MG wird ein komplett neues dynamisches Kurvenkontrollsystem eingesetzt, das ein elektronisches Sperrdifferenzial und eine intelligente Motorsteuerung umfasst. So wird Torque Vectoring zwischen allen vier Rädern ermöglicht, was maximale Traktion und herausragende Stabilität in einer Vielzahl von Fahrsituationen gewährleistet. Zudem gibt es ein neu abgestimmtes Feder-Dämpfer-Setup, steifere Stabilisatoren und eine direkter ansprechende Lenkung. Der Bremsweg soll auf 33,9 Meter verbessert worden sein.











Der MG4 XPower kann in Deutschland ab Mitte Juli zu Preisen ab 46.990 Euro bestellt werden. In seiner Mitteilung erwähnt MG Motor einen Preis von 44.312,50 Euro, hier ist aber der Herstelleranteil am Umweltbonus bereits abgezogen. Zieht man auch noch die staatliche Förderung ab, ergibt sich ein Preis von 39.812,50 Euro. Geplant ist für den MG4 wie berichtet auch eine neue Variante mit einer größeren Batterie für das einmotorige Standardmodell.

„Wir sind zuversichtlich, dass der MG4 Electric XPower genau das richtige Modell für den deutschsprachigen Markt ist und zahlreiche Fahrer und Fahrerinnen begeistern wird“, sagt Jan Oehmicke, Vice President DACH von MG Motor Europe. „Er zeigt, dass ein kompakter Elektrowagen bezahlbar und praktisch sein kann und dabei gleichzeitig ein hervorragendes Fahrerlebnis bietet.“

mgmotor.eu