Tesla Model S und X erhalten Standard-Range-Version – vorerst nur in den USA

Tesla hat in den USA jetzt eine neue Standard-Range-Variante des Model S und Model X auf den Markt gebracht. Sie kostet jeweils 10.000 Dollar weniger als die bisherige Basisversion Long Range, verfügt aber per Software-Begrenzung über weniger Reichweite.

Beim Model S sind es 85 Meilen oder umgerechnet 137 Kilometer weniger als beim Long Range und 79 Meilen (127 Kilometer) weniger beim Model X. Das Model S Standard Range wird im US-Konfigurator zu Preisen ab 78.490 Dollar angeboten, die Reichweiten-Angabe liegt bei 320 Meilen (515 Kilometer). Das Model X Standard Range kostet 10.000 Dollar mehr, also 88.490 Dollar. Hier sind laut EPA-Schätzung 269 Meilen oder 433 Kilometer mit einer Akku-Ladung möglich.

Übrigens: Beim Model S und X tragen die nun eingeführten Basisversionen tatsächlich wieder die Zusatz-Bezeichnung „Standard Range“. Beim Model 3 und Model Y hatte Tesla diesen Zusatz für seine LFP-Modelle mit Heckantrieb gestrichen, die Basisvarianten haben dort keinen Namenszusatz mehr.

Bei den beiden Oberklasse-Baureihen liegt der Unterschied zwischen Standard Range und Long Range nur in der verfügbaren Batteriekapazität, nicht aber in der Batterie und dem Antrieb selbst. Wie der in Sachen Tesla gut informierte Twitter-User @SawyerMerritt schreibt, habe Tesla bestätigt, dass die neuen Standard-Range-Versionen nur per Software begrenzt seien und keine LFP-Batterien nutzen. Bei den Basisversionen des Model 3 und Model Y kommt bekanntlich eine kleinere Batterie mit LFP-Zellchemie zum Einsatz, zudem verfügen die Basismodelle hier nur über einen Motor an der Hinterachse. Die neuen Standard-Range-Varianten des Model S und X nutzen weiter einen Allradantrieb und können in 3,7 bzw. 4,0 Sekunden auf 60 mph (96 km/h) beschleunigen.

Aber: Die Spitzenleistung ist geringer als bei den Long-Range-Varianten. Diese werden von Tesla auf der Website mit 493 kW (Original-Angabe 670 PS) angegeben, während für das Standard-Range-Modell eine Spitzenleistung von 361 kW (Model S) bzw. 364 kW (Model X) genannt wird. Bei der Höchstgeschwindigkeit und dem Gewicht unterscheiden sich die jeweiligen Long-Range- und Standard-Range-Varianten nicht, alle Versionen können an den Superchargern mit bis zu 250 kW laden. Beim Model X Standard Range ist auch die Anhängelast von 2.267 Kilogramm (5.000 Pfund) nicht eingeschränkt.

Anders als beim früheren Model S 60, das ein per Software eingeschränktes Model S 75 war, wird es offenbar nicht die Möglichkeit geben, die volle Reichweite des Long Range per Update freizuschalten – auch wenn der nötige Akku hierfür im Fahrzeug verbaut ist. „Tesla plant nicht, in Zukunft Firmware-Upgrades für mehr Reichweite oder Leistung anzubieten“, will @SawyerMerritt erfahren haben.

Laut der US-Website von Telsa sollen die Auslieferungen bereits im September beginnen. In Europa ist die neue Standard-Range-Version bislang noch nicht im Konfigurator aufgeführt.

