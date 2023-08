Pepper Motion Ã¼bernimmt E-Lkw BAX von BPW

Der Elektro-Umrüster Pepper Motion und der Nutzfahrzeug-Zulieferer BPW Bergische Achsen haben eine strategische Partnerschaft in den Bereichen Telematik und digitale Dienste, Teilebeschaffung und Elektrifizierungslösungen rund um Trailer und deren Anbindung an Zugmaschinen vereinbart – und auch die Übernahme eines E-Lkws.

Als Teil der Vereinbarung übernimmt Pepper den von BPW entwickelten E-Lkw BAX 7.5 in sein Produktportfolio, wie es in der Mitteilung des Elektro-Umrüsters heißt. Damit gehen die gesamte Produktverantwortung, Vertrieb, Marketing und After Sales ab sofort auf Pepper über. BPW beliefert Pepper mit Kernkomponenten wie dem vollelektrischen Achsantrieb eTransport.

Laufende Kundenanfragen und bestehende Bestellungen für den BAX werden laut der Mitteilung gemeinsam von BPW und Pepper bedient. Neue Kund*innen werden ab sofort direkt vom Pepper-Vertriebsteam betreut. Bis Mitte 2024 erwartet Pepper nach eigenen Angaben Verkäufe im zweistelligen Bereich mit Schwerpunkt auf dem deutschen Markt. „Dank der EU-Typengenehmigung des Fahrzeugs steht auch einer Einführung in weitere Märkte nichts im Weg“, so der Umrüster.

Der BAX 7.5 und die gesamte Marke BAX stammt aus einer Kooperation von BPW und Paul Nutzfahrzeuge. Der elektrische 7,5-Tonner ist bisher ab 155.000 Euro zu haben und wird inzwischen auch im Leasing angeboten. Das Fahrzeug gibt es mit zwei verschiedenen Radständen – 3.465 und 4.475 mm – sowie zwei Batterie-Optionen mit 84 oder 126 kWh für 130 bzw. 200 Kilometer Reichweite. Statt auf einen zentralen Antrieb unter der Fahrerkabine hat BPW einen integrierten Achsantrieb mit zwei E-Maschinen in der Hinterachse verbaut. Daher benötigt der BAX weder Kardanwelle noch Differenzial.

Pepper bezeichnet den Neuzugang in seinem Fahrzeug-Portfolio als „hochwertiges E-Produkt, made in Germany“. Obwohl ursprünglich für den innerstädtischen Betrieb konzipiert, sei der BAX mit seinen 200 Kilometern Reichweite auch für den Überlandbetrieb geeignet.

„Wir freuen uns sehr mit Pepper einen langfristigen, strategischen Partner gefunden zu haben, der Experte für klimaneutrale Fahrzeug- und Antriebskonzepte ist und wie wir für technische Innovation steht. Mit der Entwicklung des serienreifen 7,5 Tonnen E-Lkw BAX haben wir bei BPW einen wichtigen Schritt zur Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs geleistet“, sagt Markus Schell, persönlich haftender geschäftsführender Gesellschafter bei BPW. „Im Rahmen unseres Kerngeschäfts Fahrwerkssysteme bilden nachhaltige Lösungen für den Warentransport weiterhin ein strategisch wichtiges Geschäftsfeld.“ Der BAX lag außerhalb dieses Kerngeschäfts und wird nun von Pepper betreut.

„Der BAX erweitert unser Produktportfolio ideal und wir können nun ein vielversprechendes Marktsegment mit diesem hochwertigen Fahrzeugmodell kurzfristig bedienen. Mittelfristig ist die BAX-Technologie eine wertvolle Basis bei der Entwicklung weiterer Elektrifizierungslösungen für den 7,5 Tonnen Markt“, erläutert Andreas Hager, CEO von Pepper Motion. „Eine 125-jährige Firmengeschichte spricht für sich – mit BPW gewinnen wir einen zuverlässigen und innovativen Partner, mit dem uns viel verbindet. Unser gemeinsames Ziel wird weiterhin sein, die CO2 Neutralität im Nutzfahrzeugsektor mit innovativen emissionsfreien Produkten und Lösungen voranzutreiben.“

peppermotion.com