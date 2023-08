Lamborghini präsentiert Studie eines Elektro-Crossovers

Die italienische Audi-Tochter Lamborghini hat mit einem Konzeptauto den Vorläufer seines für 2028 geplanten ersten rein elektrischen Modells enthüllt. Der von Lamborghini als „Ultra GT“ bezeichnete Lanzador ist ein sportlicher Crossover, der sich von weiteren Elektro-Modellen des VW-Konzerns unterscheiden dürfte.

Zur Technik verrät der italienische Hersteller bisher nur so viel: Je ein Hochleistungs-Elektromotor an jeder Achse sorgt für eine Spitzenleistung von über einem Megawatt oder umgerechnet mehr als 1.360 PS. Der Allradantrieb bietet zudem aktives E-Torque an der Hinterachse für ein besonders dynamisches Kurvenverhalten. Die Energie liefert ein „Hochleistungsakku einer neuen Generation“, der „für eine hohe Reichweite“ sorge. Mehr Details gibt es fünf Jahre vor dem geplanten Serienstart noch nicht. Ob der Lanzador also eine Konzern-Plattform (wie etwa die SSP) nutzt oder auf einer eigenständigen Basis gebaut wird, wollen die Italiener derzeit nicht bestätigen, aber auch nicht ausschließen.

Stattdessen fokussiert sich Lamborghini in der Mitteilung auf das außergewöhnliche Karosserie-Konzept: Der Lanzador begründe eine neue Fahrzeuggattung, heißt es dort – jene der „Ultra GT“. Die Studie verfügt über eine Türe je Seite und eine 2+2-Sitzanordnung. Offiziell ist es also ein Viersitzer, auch wenn die beiden Rücksitze zumindest für Erwachsene keine besonders komfortablen Plätze sein dürften. Zum „Ultra GT“ macht den Lanzador die Kombination aus den vier Sitzen, der hohen Bodenfreiheit und der Tatsache, dass das Fahrzeug „Leistung und Fahrspaß eines Supersportwagens mit der Vielseitigkeit eines Alltagsautos verbinden“ soll.

„Für uns bedeutet die Elektrifizierung keine Einschränkung, sondern eine intelligente Möglichkeit, mehr Leistung, Performance und Fahrbarkeit zu entwickeln“, erklärt Rouven Mohr, Chief Technical Officer von Lamborghini. Es werde daher „keine Kompromisse in Bezug auf Kraft, Fahrspaß und Leistung geben“. Lamborghini betont, dass nicht nur die Hardware-Komponenten, sondern auch die Software und die Steuerungssysteme die künftigen elektrifizierten Hochleistungsfahrzeuge der Marke bestimmen werden. „Lamborghini wird sich in Zukunft durch eine Strategie aller aktiven Regelungssysteme definieren und differenzieren. Wir heben die integrierte Fahrdynamikregelung von Lamborghini auf ein völlig neues Niveau, das bisher für Seriensportwagen nicht möglich war und unseren Kunden ein völlig neues Fahrerlebnis bietet“, so Mohr.















Neben einer aktiven Fahrdynamik-Regelung und einer aktiven Aerodynamik verfügt zumindest die Studie auch über eine laut Mitteilung besonders präzise Drehmomentverweilung und „Wheelspin Control“. „Ein wesentlicher Vorteil von Elektro-Sportwagen mit zwei Motoren ist die präzise Drehmomentverteilung für mehr Fahrdynamik. Im Lamborghini-Konzept errechnet das Steuerelement innerhalb von Millisekunden das notwendige oder gewünschte Drehmoment für jede Achse einzeln, wobei die beiden Motoren differenziert die linke und rechte Seite der Hinterachse bedienen“, heißt es dazu. „Mit Wheelspeed Control regelt Lamborghini sehr fein die Leistung und Kraft an den einzelnen Rädern, für noch präziseres Einlenken und direktes sowie schnelles Fahren auf besonders kurvenreichen Straßen und bei starker Beschleunigung.“

Das Serienmodell wird Lamborghini in Sant’Agata Bolognese bauen. Zu diesem Zweck wird der Standort erweitert und zusätzliche Mitarbeiter eingestellt. Dem Lanzador soll wie berichtet ab 2029 die zweite Generation des SUV-Modells Urus als reines Elektromodell folgen. Zuvor plant Lamborghini, seine gesamte Produktpalette bis Ende 2024 mit Hybridtechnik zu elektrifizieren. Im März hatte der italienische Hersteller mit dem Revuelto sein erstes Serienmodell mit Plug-in-Hybridantrieb vorgestellt.

„Mit der vierten Modellreihe blicken wir in die Zukunft, ohne unsere DNA zu vergessen. Die ersten Coupés von Lamborghini mit ihren Frontmotoren waren sportlich-elegante, alltagstaugliche Gran Turismo als 2+2-Sitzer“, sagt Lamborghini-CEO Stephan Winkelmann. „Das Konzept für unsere vierte Modellreihe nutzt unsere Philosophie der Supersportlichkeit in Kombination mit mutigen, neuen Technologien und furchtlosem Design.“

lamborghini.com