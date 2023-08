Q2: Xpeng stabilisiert sich, Trendwende soll in Q3 folgen

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Xpeng hat seine Umsätze im zweiten Quartal 2023 gegenüber dem ersten Vierteljahr erhöht, aber auch seine Verluste. Die Trendwende soll das aktuell laufende Quartal bringen, für das Xpeng einen deutlichen Anstieg bei Auslieferungen und Umsatz prognostiziert.

Zwischen April und Juni belief sich der Umsatz von Xpeng laut den nun vorgelegten Quartalszahlen auf 5,06 Milliarden Yuan (ca. 636 Millionen Euro). Das sind 25,5 Prozent mehr als von Januar bis März 2023, aber 31,9 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2022.

Hintergrund ist, dass Xpeng seit Mitte letzten Jahres durch eine Umstrukturierung eher schwache Finanzzahlen verbucht. Im ersten Quartal dieses Jahres gelang die Trendwende noch nicht. Im nun vorgestellten zweiten Quartal stabilisiert sich Xpeng angesichts des wieder gestiegenen Umsatzes zwar etwas, kommt aber an seine vorherige Performance noch nicht wieder heran.

Das Unternehmen bleibt klar in den roten Zahlen: Xpeng verbuchte im zweiten Quartal einen Nettoverlust in Höhe von 2,8 Milliarden Yuan (352 Mio. Euro), verglichen mit 2,34 Milliarden Yuan im ersten Quartal 2023 und 2,7 Milliarden Yuan im Vorjahresquartal.

Immerhin: Den Absatz kann Xpeng wieder etwas steigern. Die in Q2/2023 insgesamt ausgelieferten 23.205 Elektroautos bedeuten ein Plus von 27,3 Prozent gegenüber den ersten drei Monaten des Jahres. Im gleichen Quartal des Vorjahres waren es aber noch 34.422 ausgelieferte Xpeng-Stromer gewesen. Die Trendwende könnte das dritte Quartal bringen. Denn für den Juli 2023 gibt der Hersteller bereits 11.008 ausgelieferte Fahrzeuge an. Bleibt es bei diesem Takt, dürfte Xpeng im laufenden Quartal wieder mehr als 30.000 Fahrzeuge an Kunden übergeben. In seinem Geschäftsausblick prognostiziert das Unternehmen sogar „39.000 bis 41.000 Auslieferungen“ für das dritte Quartal sowie 8,5 bis 9 Milliarden Yuan Umsatz.

„Das Xpeng G6, unser erstes strategisches Modell, das auf SEPA 2.0 basiert, hat sich nach seiner offiziellen Markteinführung im Juni schnell zu einem der meistverkauften Modelle entwickelt und unser Umsatzwachstum beschleunigt. Ich bin davon überzeugt, dass der Erfolg des G6 nur der Anfang ist und dass wir unseren Kunden in Zukunft eine breitere Palette von SEPA2.0-fähigen Modellen anbieten werden“, äußert He Xiaopeng, Chairman und CEO von Xpeng.

„Dank der neuen Produkte und unterstützt durch effizientere Vertriebskanäle haben unsere Fahrzeugauslieferungen sechs Monate in Folge zugenommen“, ergänzt Dr. Hongdi Brian Gu, Honorary Vice Chairman und Co-President von Xpeng. „Mit dem G6 und anderen neuen Produkten, die das Verkaufswachstum beschleunigen, erwarten wir eine allmähliche Erholung der Bruttomarge, während sich die operative Effizienz weiter verbessert und sich der freie Cashflow erheblich steigern wird.“

Erwähnung findet in dem Geschäftsbericht auch die Ende Juli zwischen der Marke Volkswagen und Xpeng geschlossene Kooperation in China. He Xiaopeng kommentiert: „In den letzten 9 Jahren seit unserer Gründung haben wir mit unserem unermüdlichen Engagement für technologische Innovationen bedeutende Durchbrüche bei der Kommerzialisierung unserer branchenführenden Full-Stack-EV-Plattform und intelligenten Technologien erzielt, die wir beide selbst entwickelt haben. Dies wird durch (…) unsere strategische Partnerschaft mit Volkswagen, einem weltweit führenden Automobilhersteller, deutlich belegt.“

