China: Xpeng launcht Coupé-artiges E-SUV zum Kampfpreis

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Xpeng hat ein Coupé-artiges E-SUV als Konkurrent für das Tesla Model Y auf dem heimischen Markt eingeführt – und zwar zum Kampfpreis: Der Xpeng G6 ist in China ab sofort zu Preisen ab 209.000 Yuan erhältlich, umgerechnet rund 26.600 Euro.



Damit liegt der Basispreis für das Coupé-artige E-SUV mit 800-Volt-Technik um rund 15.000 Yuan niedriger als zum Vorverkaufsstart Anfang dieses Monats angekündigt. Eigentlich sollte der G6 für einen Basispreis von 225.000 Yuan (circa 29.000 Euro) in den Verkauf gehen, damit wäre er bereits umgerechnet rund 5.000 Euro günstiger gewesen als der Hauptkonkurrent Tesla Model Y. Nun wächst die Differenz also auf rund 7.500 Euro. Keine Änderungen gibt es dagegen beim geplanten Auslieferungsbeginn: Erste Fahrzeuge sollen chinesische Kunden im Juli erreichen.

Für Xpeng ist der G6 das fünfte Modell im Sortiment. Vorgestellt hatte der chinesische Elektroauto-Hersteller Xpeng das Fahrzeug im April auf der Auto China in Shanghai. Das Coupé-artige E-SUV ist das erste Xpeng-Modell auf Basis der neuen 800-Volt-Plattform SEPA 2.0, die das Unternehmen einen Tag vor der Auto China vorgestellt hatte. Xpeng verspricht für den G6 Reichweiten von bis zu 755 Kilometer (nach chinesischem Standard) und ein Ladetempo von zehn Minuten für 300 Kilometer Reichweite. In der aktuellen Mitteilung präzisiert Xpeng, dass der G6 eine 3C-Batterie an Bord habe und bei der 800-Volt-Plattform zur Effizienzsteigerung auf Siliziumkarbid gesetzt werde.

Die Batterie ist beim G6 direkt in die Karosserie integriert. Konkrete Eckdaten zur Antriebsleistung und zur Akkukapazität waren bereits im März über den Zulassungsantrag beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) durchgesickert. Angeboten werden demnach zwei einmotorige Versionen mit 218 kW Leistung (einmal mit LFP- und einmal mit NMC-Batterien) sowie eine Allradversion mit einem zusätzlichen 140-kW-Motor und NMC-Akkus. Xpeng selbst ergänzt nun, dass der Spurt von 0 auf 100 km/h in 3,9 Sekunden gelingen soll und der Energieverbrauch des Fahrzeugs nur bei 13,2 kWh pro 100 km liegen soll.

Der G6 kommt auf eine Länge von 4,75 Meter, eine Breite von 1,92 Meter sowie eine Höhe von 1,65 Meter. Der Radstand wird mit 2.890 mm angegeben. Damit entspricht das Modell fast exakt den Dimensionen des Tesla Model Y, das lediglich 2,5 Zentimeter niedriger ist.

Neu ist der Blick in den Innenraum des G6. Der 5-Sitzer kommt mit einem 15 Zoll großem Bedienfeld in der Mitte, ergonomischen Sitzen und Sitzheizung und -kühlung für Fahrer und Beifahrer. „Darüber hinaus legt der G6 großen Wert auf die Materialqualität seiner Sitzbezüge, die aus kindersicherem, schmutzabweisendem und antibakteriellem Bio-Silikongewebe und Mikrofaser-Velours bestehen, um eine gesunde, leicht zu reinigende Kabine mit einer Luftqualität zu schaffen, die 3-10 Mal besser ist als internationale Standards“, so das Unternehmen im April.

Interessant außerdem: Xpeng spezifizierte in einer Pressemitteilung im Frühjahr, dass der Name G6 nur für den chinesischen Markt gilt – und implizierte somit, dass der Stromer auch anderswo auf die Straße kommen wird. Anlässlich des jetzigen Marktstarts in China äußert sich Xpeng allerdings nicht zu einer etwaigen Expansion.

„Das XPENG G6 verkörpert unser unermüdliches Engagement für technologische Innovationen und bekräftigt unsere Mission, den Wandel der Mobilität anzuführen“, sagt He Xiaopeng, Chairman und CEO von Xpeng. „Wir sind davon überzeugt, dass unsere zukunftsweisende Technologie-Roadmap und unsere Vision, innovative Technologien für den Massenmarkt zugänglich zu machen, Xpeng als Trendsetter in der Branche und führend in der Kundenzufriedenheit positionieren.“

