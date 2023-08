Serbische Post nimmt erste E-Transporter in Flotte auf

Das staatliche serbische Postunternehmen Pošta Srbije hat seine ersten Elektro-Transporter eingeflottet. Es handelt sich um 31 Logistar 200 des Herstellers Cenntro, die ab Ende August in Serbiens zweitgrößter Stadt Novi Sad zum Einsatz kommen werden.

Dort sollen die 31 Fahrzeuge als Ersatz für ältere Verbrenner bei Zustellungen im Stadtzentrum fungieren, wie der Hersteller mitteilt. Die serbische Post will in Novi Sad ihre gesamte Flotte elektrifizieren. Dazu sollen weitere E-Transporter, E-Mopeds, E-Bikes und auch E-Lkw beschafft werden.

Beim Cenntro Logistar 200 handelt es sich um einen 4,77 Meter langen E-Transporter mit bis zu 6,9 Kubikmetern Ladevolumen und einer Tonne Nutzlast. Das Fahrzeug wurde auf der IAA Transportation im vergangenen Herbst vorgestellt. Das Angebot umfasst verschiedene Versionen (Transporter und Cargo), die auf Wunsch auch mit Kühlaufbau erhältlich sind – Pošta Srbije dürfte diese Option ausgelassen haben.

Die Batterie verfügt über 41,5 kWh Energiegehalt und eine Flüssigkeitskühlung. Die Reichweite gibt Cenntro mit 264 Kilometern an. Dank des Kühlsystems ist die Batterie auch schnellladefähig. Die maximale Ladeleistung nennt das Unternehmen zwar nicht, sie ist für moderne E-Auto-Verhältnisse jedoch überschaubar: Für den Ladehub von 20 auf 80 Prozent soll der Logistar 200 45 Minuten benötigen. Nimmt man an, dass die 41,5 kWh der nutzbare Netto-Energiegehalt sind, müssen für den Hub von 20 auf 80 Prozent 25 kWh geladen werden – die durchschnittliche Ladeleistung in diesem Bereich liegt somit bei 33 kW.

Zoran Dordevic, amtierender Generaldirektor der serbischen Post, gab laut einem Medienbericht an, dass die E-Fahrzeuge nur eine von vielen Maßnahmen der Post seine, „um alle Phasen des technologischen Prozesses und der Infrastruktur zu erneuern“. So seien kürzlich auch erste Solarpaneele auf den Gebäuden installiert worden – vorerst in Kragujevac, Novi Saf, Belgrad und Nis sollen folgen. Der Solar-Strom soll für das Laden der elektrischen Zustellflotte und den Betrieb der Sortiermaschinen genutzt werden.

businesswire.com, balkangreenenergynews.com