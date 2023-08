Neuer Hyundai Kona Elektro ab 41.990 Euro erhältlich

Hyundai hat die neue Generation des rein elektrischen Kona in Deutschland eingepreist und den Konfigurator geöffnet. Der neue Kona Elektro startet zu Listenpreisen ab 41.990 Euro für die Basisvariante mit dem 115-kW-Frontantrieb und dem 48,4-kWh-Akku für eine WLTP-Reichweite von 377 Kilometern.

Der neue Kona Elektro wird ab seiner Markteinführung im Oktober 2023 leicht erkennbar sein. Denn Hyundai spendiert dem Fronttriebler einen recht großen Designsprung, bei dem sich der Hersteller bei seinem Van Staria (mit der durchgängigen LED-Leiste an der Front) und der kantigen Studie des großen Ioniq 7 bedient hat. Mehr zur futuristischen Optik haben wir hier zusammengefasst. Nun öffnet Hyundai also auch den Konfigurator, wodurch vor allem technische Features und Ausstattungsmerkmale der neuen Modellgeneration in den Fokus rücken.

Wie bei der ersten Generation können Kunden wie berichtet künftig zwischen zwei Leistungsstufen beim E-Antrieb wählen: 115 kW oder 160 kW (in der aktuellen Generation sind es 100 oder 150 kW). Der Motor sitzt dabei stets an der Frontachse. Das Basismodell ab 41.990 Euro fährt mit ersterer E-Antriebskonfiguration in Verbindung mit dem kleineren 48,4-kWh-Akku (aktuell: 39,2 kWh) vor und kommt laut Hyundai auf 377 Kilometer nach WLTP. Das Höchsttempo liegt bei 162 km/h, die Beschleunigung von null auf 100 km/h erfolgt in 8,8 Sekunden.

Die maximale DC-Ladeleistung wird beim neuen Basismodell auf 74 kW beziffert, womit das Laden von 10 auf 80 Prozent in 41 Minuten möglich sein soll. Für das AC-Laden ist ein 11-kW-Onboardlader verbaut. Die Ladezeit gibt Hyundai hier mit 4 Stunden und 55 Minuten an. Das sind bessere Werte als die der aktuellen Generation. Der Basis-Kona-Elektro mit 39-kWh-Akku braucht etwa bisher beim DC-Laden von 10 auf 80 Prozent laut technischem Datenblatt 47 Minuten. An das Ladeverhalten der 800-V-Modelle von Hyundai kommt aber freilich auch der verbesserte Kona nicht ran.

Die größere Batterie mit 65,4 kWh (früher: 64 kWh) bieten die Südkoreaner im Konfigurator nur im Kombination mit dem 160-kW-Antrieb und dem sogenannten Trend-Paket an. Und zwar ab 47.190 Euro. Dazu gleich mehr. In dieser Version kommt der Kona auf 514 Kilometer nach WLTP. Den Spurt auf 100 km/h gibt der Hersteller mit 7,8 Sekunden an, die Höchstgeschwindigkeit mit 172 km/h. Beim DC-Laden erreicht der neue E-Kona bis maximal 102 kW und lädt laut Hyundai in ebenfalls in 41 Minuten von 10 bis 80 Prozent. Der AC-Ladevorgang mit 11 kW auf 100 Prozent soll 6 Stunden und 25 Minuten dauern.

Für beide Varianten gilt: Gegenüber der aktuellen Generation wächst der neue Kona in der Länge um 150 mm, in der Breite um 25 mm und beim Radstand um 60 mm. So ergibt sich für den Kompaktwagen eine Länge von 4.355 mm

Zur Serienausstattung zählt künftig u.a. ein Navigationssystem mit 12,25 Zoll großem Touchscreen, eine digitale Instrumentenanzeige mit 12,25-Zoll-Farbdisplay, Smartphone-Integration über Apple CarPlay und Android Auto, 17-Zoll-Leichtmetallräder, die Batterie-Vorkonditionierung und eine Reihe von Sicherheits- und Assistenzsystemen.

Für 1.200 Euro erhalten Kunden im Konfigurator ein Effizienz-Paket on top, das eine Wärmepumpe und ein Typ-2-Ladekabel enthält. Für 2.200 Euro lässt sich zudem das sogenannte Trend-Paket hinzubuchen (beim größeren Akku ab Werk schon dabei). Darin sind u.a. LED-Projektionsscheinwerfer, die durchgehende LED-Lichtleiste mit Pixel-Design und LED-Blinker, Ambiente-Beleuchtung für den Innenraum, Stoff-Leder-Sitze, die kabellose Ladefunktion fürs Smartphone, beheizbare Vordersitze und das Effizienz-Paket enthalten.

Optional bleiben auch beim Kona mit Trend-Paket eine elektrisch öffnende und schließende Heckklappe (550 Euro Aufpreis), ein BOSE-Soundsystem (750 Euro), ein Assistenz-Paket 1 (1.150 Euro) inklusive Surround View Monitor, seitliche Einparksensoren, Toter-Winkel-Monitor, Parkhilfe hinten mit Notbremsfunktion, Toter-Winkel-Assistent, Ausstiegswarner und Querverkehrsassistent hinten an. Das V2L-Paket (550 Euro) beinhaltet eine bidirektionale Lademöglichkeit innen und außen.

Über dem Trend-Paket rangiert laut Hyundai das im Konfigurator zurzeit noch nicht abrufbare Prime-Paket ab 50.690 Euro. Es beinhaltet die Ausstattungsextras des Trend-Pakets, sprich das V2L-Paket, die elektrische Heckklappe, Head-up-Display, elektrisch verstellbare Vordersitze, Gepäcknetz, Toter-Winkel-Assistent, Ausstiegswarner, Querverkehrsassistent hinten und den digitalen Fahrzeugschlüssel Digital Key 2.0. Auch dieses lässt sich gegen Aufpreis nochmals aufwerten, etwa um ein Schiebedach (700 Euro), 19-Zoll-Leichtmetallräder (700 Euro) oder das Assistenz-Paket 2 (1.000 Euro).

