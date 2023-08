VW ID.7 startet bei 56.995 Euro

Volkswagen hat den Vorverkauf seiner vollelektrischen Limousine ID.7 in Deutschland aufgenommen. Ab sofort kann das Modell zunächst in der Ausstattungsvariante Pro mit einer WLTP-Reichweite von bis zu 621 Kilometern zu einem Preis von 56.995 Euro bestellt werden.

Bei dem ID.7 Pro handelt es sich um die Variante mit dem bekannten 77-kWh-Batteriepack, mit dem auch vor wenigen Tagen die Produktion in Emden begonnen hat. Dass der ID.7 Pro S mit der neuen 86-kWh-Batterie für bis zu 700 Kilometer Reichweite erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen soll, war bereits seit der Premiere der Limousine Mitte April bekannt. Wann genau und zu welchen Preisen der Pro S auf den Markt kommen wird, gibt VW auch in der Mitteilung zum Vorverkaufsstart nicht an.

Klar ist: Beide Batterie-Varianten des ID.7 werden mit dem neuen E-Motor APP550 kombiniert, nicht mehr mit dem bekannten 150-kW-Aggregat. Der neue Motor verfügt mit 210 kW über mehr Leistung, soll aber zugleich effizienter sein. Mehr zu dem Antrieb, den Neuheiten im Innenraum und den Assistenzsystemen haben wir hier zusammengefasst.

Wie die Wolfsburger betonen, wird der ID.7 zur Markteinführung „besonders komfortabel und mit hochwertigen Technologien“ ausgestattet. So gehören etwa das Augmented-Reality-Head-up-Display und das Navigationssystem „Discover Pro Max“ zur Serienausstattung, ebenso das „Keyless Access“-System. Zu den serienmäßigen Assistenten gehören der Travel Assist, Lane Assist, Emergency Assist, Side Assist, die Umgebungsansicht „Area View“ und die Rückfahrkamera „Rear View“. Ab Werk steht der ID.7 übrigens auf 19 Zoll großen Alufelgen.

Bei einer Stichprobe im ebenfalls online geschalteten Konfigurator konnten wir aber feststellen, dass zum Beispiel die optionale Anhängerkupplung (990 Euro) nur mit den 20-Zoll-Felgen erhältlich ist – für weitere 515 Euro Aufpreis. Zudem ist die Auswahl an Lackierungen zunächst eingeschränkt: Der Uni-Lack „Mondsteingrau“ mit schwarzem Dach ist Standard, darüber hinaus werden nur vier Metallic-Optionen („Aquamarinblau“ mit schwarzem Dach, „Gletscherweiß“ mit schwarzem Dach, „Grenadillschwarz“ und „Scale Silver“ mit schwarzem Dach) für 755 bis 905 Euro angeboten.

VW selbst spricht in der Mitteilung von einer „leicht verständlichen Angebotsstruktur“. Tatsächlich gibt es nur wenige Einzel-Optionen wie etwa die Anhängerkupplung, die meisten Features sind in Ausstattungspaketen zusammengefasst, etwa das Interieurpaket (u.a. elektrisch einstellbare Komfortsitze mit Massagefunktion und Ambientebeleuchtung), Interierpaket Plus (u.a. Harman-Kardon-Soundanlage und belüftete Vordersitze), Exterieurpaket (u.a. LED-Matrixscheinwerfer und elektrische Heckklappe) und Exterieurpaket Plus (u.a. Progressivlenkung und adaptives Fahrwerk DCC). Das zur Premiere angepriesene „Smart Glas“-Panoramadach mit adaptiver Verdunklung ist übrigens nur in Kombination mit dem Exterieurpaket Plus erhältlich und kostet dann weitere 1.175 Euro Aufpreis. Die Wärmepumpe gehört weiterhin nicht zum Serienumfang und muss für die üblichen 990 Euro extra bestellt werden. So lässt sich der Preis des ID.7 Pro mit einigen Klicks auf über 68.000 Euro steigern. Selbst mit den einfacheren Varianten von Interieur- und Exterieurpaket sind es mehr als 60.000 Euro.

„Der neue ID.7 wird unsere Kundinnen und Kunden weltweit überzeugen – durch hohe Reichweiten, schnelles Laden, ein ausgedehntes Platzangebot und eine intuitive Bedienung“, sagt Imelda Labbé, Vorständin für Vertrieb, Marketing und After Sales der Marke VW. „Das Modell setzt damit den neuen vollelektrischen Premiumstandard bei Volkswagen.“

volkswagen-newsroom.com, volkswagen.de (Konfigurator)