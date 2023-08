Webasto erweitert Produktfamilie seiner Hochvoltheizer

Webasto gibt einen Ausblick auf sein ​​wachsendes Sortiment an Hochvoltheizern für Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Mit dem Next Generation Coolant Heater präsentiert Webasto erstmals ein elektrisches Heizsystem auf Plattformbasis, aber auch der bewährte HV-Heizer HVH 100 erhält neue Ableger.

Der Next Generation Coolant Heater unterscheidet sich optisch recht stark von Webastos bisherigen Hochvoltheizern. Er sei kleiner, leichter und nachhaltiger, so die Münchner. Außerdem basiere er auf einer Plattform, wodurch er flexibel auf unterschiedliche Kundenanforderungen abgestimmt werden könne. Auch die Heiztechnologie unterscheidet sich laut Webasto. „Sie ist in einen bauraumoptimierten Wärmeüberträger integriert und eignet sich für Fahrzeugarchitekturen mit 400 oder 800 Volt“. Die Heizleistung ist nach Herstellerangaben von drei über sechs bis neun Kilowatt skalierbar. Der Logik der Produktnamen folgend wird der neue Hochvoltheizer deshalb Webasto HVH 90 Next Generation Coolant Heater heißen (für bis zu 9 kW, der HVH 100 liefert 10 kW).

Den ersten großen europäischen Auftrag für den Next Generation Coolant Heater hat Webasto eigenen Angaben zufolge bereits gewonnen. Details macht der Zulieferer aus München aber nicht publik, betont wird lediglich, dass das Neuprodukt „eine flexible Schnittstelle in die Fahrzeugarchitektur des Kunden unabhängig von Spannung und Heizleistung ermöglicht“, also wie oben erwähnt gut anpassbar ist. In zwei Jahren sollen den Münchnern zufolge erste Fahrzeuge mit dem neuen HVH auf der Straße unterwegs sein.

„Das Konzept ist unsere Antwort auf verschiedenste Kundenanforderungen und ermöglicht uns eine Skalierung entlang der Nachfrage“, äußert Marcel Bartling, Chief Technology Officer der Webasto SE. „Die Plattform ermöglicht unseren Kunden eine flexible Schnittstelle. Durch den modularen Ansatz erreichen wir eine hohe Automatisierung in der Herstellung und können deutlich höhere Volumen produzieren.“

Die Verbesserungen bei Gewicht und Materialeinsatz beschreibt Webasto wie folgt: „Beim Next Generation Coolant Heater wird im Vergleich zur aktuellen 10 Kilowatt Variante der Aluminiumanteil um nahezu 50 Prozent reduziert und eine Gewichtssenkung um 30 Prozent sichergestellt“, so Bartling. „Webasto geht mit dem neuen Konzept einen wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit.“

Die Heizsysteme für Hybrid- und Elektrofahrzeuge temperieren sowohl die Fahrzeugkabine als auch die Batterien. Mit dem HVH 100 stellt Webasto bereits seit 2019 eine 800-Volt-Kühlmittelheizung mit 10 kW Heizleistung in Serie her. Auf der IAA Mobility präsentiert Webasto nun zwei Ableger: Den HVH 100 Compact mit ebenfalls 10 kW Heizleistung, aber geringerer Größe und Gewicht. Dieser soll ab 2024 erhältlich sein. Sowie den HVH 120 mit 12 kW Heizleistung speziell für Nutzfahrzeuge. Diese Hochvoltheizer soll ebenfalls ab 2024 ins Webasto-Portfolio rücken.

