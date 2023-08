CATL holt Markus Baum für neu kreierte Position als Europa-COO

Markus Baum wird ab dem 1. November 2023 als neuer Chief Commercial Officer Europe die kommerziellen Tätigkeiten des chinesischen Batterieproduzenten CATL in Europa leiten. Mit dieser Stelle werden erstmals vertriebliche Funktionen auf lokaler Ebene gebündelt.

Markus Baum (44) kommt vom Verbindungselemente-Hersteller Bulten zu CATL, wo er ebenfalls als CCO tätig war. Für Bulten habe Baum zuletzt die erfolgreiche Restrukturierung des globalen Vertriebssystems verantwortet, so CATL in einer uns per E-Mail vorliegenden Mitteilung. Bei dem chinesischen Batteriehersteller wird er nun für die Integration, Strukturierung und Weiterentwicklung der kommerziellen Tätigkeiten von CATL in Europa zuständig sein. Diese Position hat das Unternehmens neu kreiert.

In der Mitteilung kommt Baum auch selbst zu Wort: „Ich freue mich sehr, als Teil eines dynamischen Unternehmens die Entwicklung zukunftsorientierter Technologien und den Fortschritt der Elektromobilität mit begleiten zu können. Die Transformation der Industrie hat begonnen. Fragen der Dekarbonisierung und Emissionsreduktion treiben den Wandel in der Automobilbranche und anderen Sektoren stetig voran. Dazu wollen wir mit unseren Partnern einen maßgeblichen Beitrag leisten“, so der neue Europa-CCO.

Von Mathias Hüttenrauch, CEO CATL Europe, wird er wie folgt willkommen geheißen: „Wir freuen uns sehr, Dr. Markus Baum in seiner neuen Position als CCO Europe willkommen zu heißen. Dr. Baum ist Experte für nachhaltige Vertriebsstrukturen. Seine langjährige Erfahrung und Kenntnisse des kommerziellen Bereichs sind eine gute Bereicherung für unser Unternehmen. Ich bin davon überzeugt, dass Dr. Baum einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von CATL in Europa leisten wird.“

- ANZEIGE -

Hüttenrauch ist seinerseits erst seit März 2023 CEO von CATL in Europa. Neben diesem neuen Posten übernahm er im Frühjahr auch den Vorsitz der Geschäftsführung von Contemporary Amperex Technology Thuringia (CATT). Diese wurde zuvor von Matthias Zentgraf geleitet. Zudem wurde im März Rudolf Staudigl zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates von CATL in Europa und Deutschland berufen.

CATL führte die Position „CEO Europa“ vor einigen Monaten ein, nachdem das chinesische Unternehmen Anfang 2023 in seinem Werk im thüringischen Arnstadt mit der Serienproduktion von Batteriezellen in Deutschland begonnen hatte. Die anfängliche Kapazität der Fabrik liegt bei 8 GWh pro Jahr. Und mit einer Gesamtinvestition von bis zu 1,8 Milliarden Euro plant CATL nach aktuellen Angaben, „in Zukunft“ eine Produktionskapazität von 14 GWh zu erreichen und insgesamt bis zu 2.000 neue Arbeitsplätze in Deutschland zu schaffen. Aktuell arbeiten laut CATL bereits 1.000 Beschäftigte aus 30 Ländern im Thüringer Werk.

Für die IAA Mobility in München kündigt CATL derweil einen Stand an, an dem Manager-Neuzugang Markus Baum auch anzutreffen sein wird. Ins Rampenlicht rückt CATL vor Ort unter anderem seine kürzlich vorgestellte neue Batterie namens Shenxing. Dabei handelt es sich um einen besonders schnell ladbaren LFP-Akku für Elektrofahrzeuge, der bereits Ende 2023 in die Serienproduktion gehen soll.

Quelle: Infos per E-Mail