Greenflux implementiert Plug&Charge

Der niederländische Ladeinfrastruktur-Softwarespezialist Greenflux hat die Plug&Charge-Technologie von Hubject erfolgreich auf seiner Plattform implementiert. Nach der erfolgreichen Implementierung und den Tests mit Hardware- und Automobilherstellern ist Greenflux nun bereit, Plug&Charge für seine CPO-Plattformkunden bereitzustellen.

Greenflux bietet Lösungen für Ladestations-Betreiber und Mobilitätsdienste. Dazu zählen zentrale, hardwareunabhängige EV-Smart-Charging-Funktionen wie das Management von Ladestationen und Ladekarten, Roaming, Zahlungen und die Verarbeitung von Ladevorgängen. Seit Sommer 2021 gehört das Unternehmen zu DKV Mobility.

Zurück zur Plug&Charge-Implementierung: Betreiber von Ladestationen, welche die Greenflux-Softwareplattform nutzen, können die Funktion ihren Kunden anbieten, sobald die Ladestationen mit der neuesten Firmware aktualisiert sind und die erforderliche Liste der Zertifikate vorliegt. Grundvoraussetzung ist allerdings, dass auch die Hardware der Ladesäule Plug&Charge unterstützt, etwa mit einem Speicher für die Zertifikate. Nach der Aktualisierung können Fahrer von Elektrofahrzeugen, die die Ladestationen dieser CPOs nutzen, direkt für ihre Ladevorgänge bezahlen, ohne App-basierte Zahlungsmethoden, RFID-Ladekarten oder Kreditkarten zu verwenden. Mit Plug&Charge beginnt die Authentifizierung, sobald die Fahrer ihr Fahrzeug an eine Ladestation anschließen.

Greenflux geht davon aus, dass so bald wie möglich weitere Hardwarehersteller und OEMs zertifiziert werden, um Plug&Charge in großem Maßstab anzuwenden. Derzeit bringen Autobauer Plug&Charge in immer mehr Modelle – erst in dieser Woche hat zum Beispiel Mercedes-Benz angekündigt, dass die E-Modelle EQA und EQB mit dem Facelift ebenfalls Plug&Charge unterstützen werden. Wie in der Ladesäule ist auch in den Autos ein entsprechender Speicher für das Zertifikat vorhanden sein – gibt es diesen Speicher bereits, ist es eine reine Software-Implementierung. Falls nicht, muss die Speicher-Hardware erst verbaut werden.

„Mit der Integration der Plug&Charge-Technologie von Hubject unternimmt Greenflux einen weiteren Schritt zur Förderung der erneuerbaren Mobilität in großem Maßstab“, sagt Suthalan Gnanes, Managing Director und Chief Commercial Officer der Niederländer. „Diese Integration unterstreicht unser Engagement, unseren Kunden das beste Ladeerlebnis für Elektrofahrzeuge zu bieten und unser Engagement für nachhaltige Mobilität.“

Christian Hahn, Geschäftsführer der Hubject GmbH, fügt hinzu: „Wir sind sehr stolz darauf, mit einem so engagierten Partner wie Greenflux zusammenzuarbeiten. Das gibt der Branche einen weiteren Schub in die richtige Richtung, die sich auf sicherere und kundenfreundlichere Lösungen als bisher verlässt.“

hubject.com